Ayah Sarwendah Dikremasi, Abunya Akan Dilarung ke Laut

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |09:08 WIB
Ayah Sarwendah Dikremasi, Abunya Akan Dilarung ke Laut
JAKARTA – Jenazah ayah Sarwendah, Hendrik Lo, akan dikremasi di Rumah Duka Grand Heaven, Pluit, Jakarta Utara pada Rabu (23/7/2025). Di hari yang sama, keluarga berencana melarung abu jenazah ke laut sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Sarwendah mengungkapkan prosesi pelarungan akan dilakukan menggunakan kapal khusus yang telah dipesan. Bagi keluarga, ini adalah cara terbaik untuk memberikan perpisahan terakhir kepada sang ayah.

“Seperti yang aku bilang, ini bentuk penghormatan buat Papi. Dulu Mami pernah ulang tahun di kapal, Yeye belum pernah. Jadi nanti kami sewa kapal khusus buat nebar abu,” ujar Sarwendah di rumah duka.

“Prosesnya tanggal 23 Juli, setelah kremasi langsung dilarung,” lanjutnya.

Ayah Sarwendah Meninggal Dunia
Ayah Sarwendah Dikremasi, Abunya Akan Dilarung ke Laut

Sehari sebelum kremasi, keluarga akan menggelar malam kembang pada Selasa (22/7/2025). Dalam tradisi ini, keluarga dan para sahabat mendiang akan berkumpul sambil mempersembahkan lagu sebagai bentuk penghormatan terakhir.

