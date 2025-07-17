Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 24B

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X episode 24B bercerita tentang Ableh yang mendapat tempat berjualan tisu di lampu merah lain. Sementara Ogah belum menemukan lahan parkir.

Ogah pun pamit ke Ableh dengan alasan mencari pekerjaan lain. Namun saat di jalan, Ogah malah menjambret. Namun aksinya itu gagal karena korban langsung mengamankan ponselnya.

Guntur, Gagah dan Perkasa mulai bekerja menarik iuran kembali. Sedangkan Komeng dan Lilo memantau Bima, Cano, dan Damon yang juga menarik iuran di wilayah lama.

Setelah menarik iuran, Guntur cs ke tempat Agus dan Yayat untuk membeli kopi. Bima, Cano, dan Damon kembali melihat Guntur, Agus, Yayat, dan Didu sedang minum kopi.

Mereka pun memantau Guntur dan yang lainnya dari kejauhan. Bima kemudian menelpon Robot memberitahukan jika tukang kopi benar berteman dengan Guntur cs.

Robot pun mengumpulkan Bima, Cano, dan Damon di markas. Apa yang akan dilakukan Robot selanjutnya? Saksikan sinetron Preman Pensiun X di RCTI, setiap hari pukul 17.00 WIB.*

(SIS)