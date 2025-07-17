Advertisement
MUSIK

Pestapora 2025 Tak Layani Riders Artis di Luar Kebutuhan Teknis

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |16:01 WIB
Pestapora 2025 Tak Layani Riders Artis di Luar Kebutuhan Teknis
JAKARTA – Di tengah perbincangan hangat soal riders musisi yang dinilai makin merepotkan, Festival Director Pestapora, Kiki Aulia Ucup, angkat bicara. Ia menegaskan Pestapora sejak awal hanya menyediakan riders teknikal dan tidak melayani permintaan khusus di luar kebutuhan panggung.

"Pestapora nggak pernah fasilitasi riders di luar teknikal. Semua riders di Pestapora kami sama ratakan. Jadi mereka mendapat satu fasilitas yang sama," ujar Ucup saat dikonfirmasi awak media.

Pernyataan ini muncul setelah Ari Lasso menyinggung permintaan berlebihan dari beberapa band baru yang dinilai menyulitkan promotor dan event organizer. Menanggapi isu tersebut, Ucup menegaskan bahwa seluruh pengisi acara Pestapora mendapat perlakuan setara, tak peduli seberapa besar nama mereka.

Pestapora 2025 Tak Layani Riders Artis di Luar Kebutuhan Teknis

"Misalnya dari Tensi Jemsi sampai Sheila On 7, sampai Tulus, semuanya mendapatkan fasilitas yang sama," tegasnya.

Riders teknikal yang dimaksud meliputi kebutuhan musisi selama tampil di atas panggung, seperti amplifier, tata cahaya, dan alat musik pendukung lainnya. Sementara permintaan spesifik seperti makanan atau dekorasi ruangan tidak difasilitasi oleh panitia.

"Kalau makanan yang mereka minta secara khusus, itu nggak ada yang kami fasilitasi. Riders spesifik seperti itu nggak kami layani. Kami fokus ke teknikal sesuai kebutuhan mereka," jelas Ucup.

Pestapora 2025 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 7 September mendatang. Beberapa nama musisi sudah diumumkan, antara lain Yura Yunita, Wijaya 80, The Panturas, dan The Lantis.

 

