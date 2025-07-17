Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Panggung Utama Terbakar, Panitia Pastikan Festival Tomorrowland 2025 Tetap Berlangsung

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |14:14 WIB
Panggung Utama Terbakar, Panitia Pastikan Festival Tomorrowland 2025 Tetap Berlangsung
Panggung Utama Terbakar, Panitia Pastikan Festival Tomorrowland 2025 Tetap Berlangsung (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Festival musik elektronik terbesar dunia, Tomorrowland 2025, sempat diguncang insiden kebakaran yang terjadi di panggung utama pada Rabu (16/7/2025). Peristiwa tersebut berlangsung di De Schorre, Boom, Belgia, lokasi ikonik tempat festival ini digelar setiap tahunnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, api tampak membakar struktur panggung raksasa setinggi belasan meter hingga mengeluarkan asap hitam pekat. Meski kerusakan yang ditimbulkan cukup parah, pihak penyelenggara memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut.

"INFORMASI PENTING: Akibat insiden serius dan kebakaran di Panggung Utama Tomorrowland, panggung utama kesayangan kami mengalami kerusakan signifikan. Kami dapat mengonfirmasi tidak ada yang terluka dalam kejadian ini," tulis akun resmi @tomorrowland, Kamis (17/7/2025).

Panggung Utama Tommorowland 2025 Kebakaran Hebat
Panggung Utama Tommorowland 2025 Kebakaran Hebat

Meskipun panggung utama rusak, panitia tetap berkomitmen menyelenggarakan Tomorrowland sesuai jadwal. Festival yang selalu dipadati penonton dari berbagai penjuru dunia itu dipastikan tetap berlangsung akhir pekan ini.

"Kami dapat mengumumkan bahwa DreamVille (area perkemahan) akan dibuka besok, Kamis (17 Juli), sesuai rencana, dan siap menyambut seluruh pengunjung. Seluruh kegiatan Global Journey di Brussels dan Antwerpen juga tetap berjalan seperti biasa," lanjut pernyataan resmi penyelenggara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/205/3177209//ami_award_2025-mS2J_large.JPG
AMI Awards 2025, Meiska hingga For Revenge Masuk Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/205/3176918//anggis_devaki-npSE_large.JPG
Anggis Devaki Umumkan Intimate Concert Pertamanya Lewat Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/205/3175717//konferensi_musik_indonesia-Wx7L_large.JPG
Pemerintah Sebut Musik dan Film Indonesia Mulai Dilirik Dunia, Ini Tanda-Tandanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/205/3175711//whisnu_santika-Gv9O_large.JPG
Cerita Whisnu Santika Temukan Jati Diri Lewat Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/205/3175629//fatin_shidqia-xFNR_large.jpg
Demi Album Baru, Fatin Shidqia Sampai Kepikiran Lirik Lagu Jam 3 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/205/3175311//yogie_nandes-nEgL_large.JPG
Perjalanan Karier Penyanyi Yogie Nandes, Lemari Pakaian Jadi Saksi Bisu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement