Panggung Utama Terbakar, Panitia Pastikan Festival Tomorrowland 2025 Tetap Berlangsung

JAKARTA – Festival musik elektronik terbesar dunia, Tomorrowland 2025, sempat diguncang insiden kebakaran yang terjadi di panggung utama pada Rabu (16/7/2025). Peristiwa tersebut berlangsung di De Schorre, Boom, Belgia, lokasi ikonik tempat festival ini digelar setiap tahunnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, api tampak membakar struktur panggung raksasa setinggi belasan meter hingga mengeluarkan asap hitam pekat. Meski kerusakan yang ditimbulkan cukup parah, pihak penyelenggara memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut.

"INFORMASI PENTING: Akibat insiden serius dan kebakaran di Panggung Utama Tomorrowland, panggung utama kesayangan kami mengalami kerusakan signifikan. Kami dapat mengonfirmasi tidak ada yang terluka dalam kejadian ini," tulis akun resmi @tomorrowland, Kamis (17/7/2025).

Panggung Utama Tommorowland 2025 Kebakaran Hebat

Meskipun panggung utama rusak, panitia tetap berkomitmen menyelenggarakan Tomorrowland sesuai jadwal. Festival yang selalu dipadati penonton dari berbagai penjuru dunia itu dipastikan tetap berlangsung akhir pekan ini.

"Kami dapat mengumumkan bahwa DreamVille (area perkemahan) akan dibuka besok, Kamis (17 Juli), sesuai rencana, dan siap menyambut seluruh pengunjung. Seluruh kegiatan Global Journey di Brussels dan Antwerpen juga tetap berjalan seperti biasa," lanjut pernyataan resmi penyelenggara.