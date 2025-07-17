Panggung Utama Tommorowland 2025 Kebakaran Hebat

JAKARTA - Festival Tomorrowland 2025 yang digelar di De Schorre, Boom, Belgia, mengalami kebakaran di panggung utamanya pada Rabu (16/7/2025). Kebakaran itu menyebabkan kerusakan parah.

Dari video yang beredar di media sosial, api melahap panggung megah berukuran belasan meter itu hingga menyebabkan kepulan asap hitam.

Pihak penyelenggara melalui instagram resmi @tomorrowland pun sudah mengumumkan kejadian ini. Mereka menegaskan bahwa insiden ini tak memakan korban luka maupun jiwa.

"INFORMASI PENTING Akibat insiden serius dan kebakaran di Panggung Utama Tomorrowland, Panggung Utama kesayangan kami telah rusak parah. Kami dapat mengonfirmasi bahwa tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut," tulis akun @tomorrowland dikutip Kamis (17/7/2025).

Penyelenggara acara juga memastikan bahwa konser bertabur bintang yang diadakan setiap tahun itu akan tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang ada.

Sementara itu, panitia akan fokus mengatasi sisa-sisa kebakaran di panggung utama pada akhir pekan ini.