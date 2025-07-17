Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Panggung Utama Tommorowland 2025 Kebakaran Hebat

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |09:48 WIB
Panggung Utama Tommorowland 2025 Kebakaran Hebat
Panggung utama Tommorowland 2025 terbakar (Foto: Guardian)
A
A
A

JAKARTA - Festival Tomorrowland 2025 yang digelar di De Schorre, Boom, Belgia, mengalami kebakaran di panggung utamanya pada Rabu (16/7/2025). Kebakaran itu menyebabkan kerusakan parah. 

Dari video yang beredar di media sosial, api melahap panggung megah berukuran belasan meter itu hingga menyebabkan kepulan asap hitam. 

Pihak penyelenggara melalui instagram resmi @tomorrowland pun sudah mengumumkan kejadian ini. Mereka menegaskan bahwa insiden ini tak memakan korban luka maupun jiwa.

"INFORMASI PENTING Akibat insiden serius dan kebakaran di Panggung Utama Tomorrowland, Panggung Utama kesayangan kami telah rusak parah. Kami dapat mengonfirmasi bahwa tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut," tulis akun @tomorrowland dikutip Kamis (17/7/2025). 

Penyelenggara acara juga memastikan bahwa konser bertabur bintang yang diadakan setiap tahun itu akan tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang ada. 

Sementara itu, panitia akan fokus mengatasi sisa-sisa kebakaran di panggung utama pada akhir pekan ini. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/205/3175513//ari_lasso-7YIG_large.jpg
Ari Lasso Jadi Special Guest Konser Bryan Adams Tahun Depan: Another Dream Come True
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/33/3174584//wali_band-SALR_large.JPG
Wali Guncang Panggung Utama Synchronize Fest, Ajak Penonton Bersolawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174471//foo_fighter-2xX3_large.jpg
Pat Smear Masih Simpan CD Pas Band saat Foo Fighters Manggung di Jakarta pada 1996
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/205/3174143//foo_fighters-18CO_large.jpg
Aksi Energik Foo Fighters di Hammersonic Festival, Dave Grohl: Lama Tak Jumpa, Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174128//mariah_carey-ws4y_large.jpg
Mariah Carey Tiba di Jakarta, Disambut Meriah dengan Ondel-Ondel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/205/3174040//foo_fighter-bBpw_large.jpg
Foo Fighters Konser di Jakarta Malam Ini, Intip Prediksi Setlistnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement