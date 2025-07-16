Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 208

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 208 bercerita tentang Lingga yang panik saat mengetahui rumah sakit tidak memiliki anti-venom.

Lingga terus-menerus menanyakan ke pihak rumah sakit keberadaan obat tersebut karena nyawa istri dan bayi dalam kandungan Arini tengah terancam.

Racun ular yang ada dalam tubuh Arini membuat dia mengalami penurunan saturasi oksigen. Dokter memperkirakan racun ular tersebut sudah menyebar.

Di lain pihak, Dierja melihat Mulyono dan Ratih datang ke rumah sakit. Sayangnya, ketika ingin menghubungi Mitha yang sedang bersama Lingga, HP-nya jatuh dan mati.

Mulyono sangat kaget ketika mengetahui Mitha ada di rumah sakit. Apa yang sebenarnya terjadi pada Mitha? Tonton sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.45 WIB.**

(SIS)