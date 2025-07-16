Nikita Mirzani Cabut Gugatan Rp100 Miliar, Kubu Reza Gladys Curiga Ada Maksud Lain

JAKARTA - Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya turut menanggapi kabar pencabutan gugatan perdata wanprestasi senilai Rp100 miliar yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Namun, pernyataan itu justru diragukan oleh Reza selaku tergugat.

Surya Batubara selaku kuasa hukum sang dokter kecantikan merasa ada indikasi kebohongan yang dilakukan pihak Nikita Mirzani terkait dengan pencabutan gugatan ini.

"Jadi begini, saya pribadi melihat ini pencabutan ini masih tanda tanya, karena penggugat ini kan ngomongnya ke mana-mana ya. Jadi saya mencurigai kemungkinan ada kebohongan di dalamnya," ungkap kuasa hukum Reza Gladys, Surya Batubara di kawasan Lenteng Agung, Rabu (16/7/2025).

Bukan tanpa alasan, Surya menilai Nikita belum sepenuhnya melakukan upaya pencabutan gugatan sesuai aturan yang berlaku. Sebab, kata dia, pencabutan suaty perkara harus dilakukan di depan majelis hakim.

Sementara dalam jadwal pekan depan, sang aktris masih diagendakan menjalani persidangan atas gugatannya.

"Mencabut gugatan itu di depan hakim setelah itu baru sampaikan kepada media. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi saya curiga jangan-jangan hanya cabut di media, tapi tanggal 21 besok dia masih tetap pada gugatannya," lanjutnya.

Meski begitu, Surya mencoba memahami alasan pihak Nikita Mirzani mencabut gugatan tersebut karena skala prioritas.

Sebab, hal ini bisa menjadi bentuk permohonan keringanan hukuman atas kasus pidana pengancaman dan TPPU yang menjeratnya.