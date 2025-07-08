Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mediasi Gugatan Rp100 Miliar Nikita Mirzani Lawan Reza Gladys Berjalan Alot, Ini Sebabnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |23:01 WIB
Mediasi Gugatan Rp100 Miliar Nikita Mirzani Lawan Reza Gladys Berjalan Alot, Ini Sebabnya
Nikita Mirzani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani mengaku kecewa karena Reza Gladys tak hadir dalam mediasi gugatan Rp100 Miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).

Nikita pun mengutarakan kekecewaannya lantaran Reza selaku tergugat tak hadir dalam mediasi hari ini.

"Hasil mediasinya tidak berjalan dengan baik karena si Reza tidak hadir yang seharusnya dia diwajibkan hadir, terus lawyernya juga tidak bisa ngomong menjelaskan wanprestasi itu apa. Di balik diputer-puter terus, ya maklum namanya juga udah aki-aki," kata Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (8/7/2025).

Nikita menjelaskan bahwa mediasi tersebut berjalan cukup alot lantaran pengacara Reza dinilai cukup berbelit-belit. 

"Tadi saya ditanya sama lawyernya yang nyerocos melulu itu, saya bertanya arti dari whatsappnya Reza ke Mail. Mail tolong ingatkan sebelum satu tahun diperpanjang dia nggak bisa jawab. Jadi kalian artikan aja sendiri," ucapnya. 

"Saya sih ya udahlah udah ditahan juga. tunggu aja fakta di pengadilan seperti apa," tambahnya.

Tanggapan Kubu Reza Gladys

Tim kuasa hukum Reza Gladys, Surya Batubara, menilai bahwa mediasi digelar secara mendadak sehingga pihaknya tak sempat mendatangkan kliennya ke pengadilan hari ini.

"Hari ini tidak ada jadwal mediasi. Hanya tadi pada waktu sidang pidana pihak kuasa hukum terdakwa meminta kepada majelis hakim pidananya untuk diizinkan mediasi. Hakim menetapkan oke," ujar Surya. 

 

