Nikita Mirzani Cabut Gugatan Rp100 Miliar, Kuasa Hukum: Ingin Fokus ke Perkara Pidana Dulu

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |09:02 WIB
Nikita Mirzani Cabut Gugatan Rp100 Miliar, Kuasa Hukum: Ingin Fokus ke Perkara Pidana Dulu
Nikita Mirzani
JAKARTA - Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid menjelaskan dicabutnya gugatan wanprestasi senilai Rp100 miliar kepada dokter kecantikan Reza Gladys murni keinginan kliennya dari dalam tahanan.

"Surat pencabutan tekait dengan adanya gugatan wanprestasi yang kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan suratnya sudah diterima. Karena setelah saya berdiskusi dan berdialog dengan Nikita, Nikita minta saya fokus kepada perkara pidananya dulu," kata Fahmi Bachmid. 

Nikita merasa harus memprioritaskan kasus pidana yang tengah ia hadapi. Terlebih, eksepsi atau nota pembelaannya sempat ditolak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pekan lalu. 

Adapun gugatan wanprestasi senilai Rp100 miliar sendiri resmi dicabut sejak 14 Juli kemarin. 

"Saat ada dua persoalan maka kita harus mengambil sikap harus ada skala prioritas. Nah skala prioritasnya ini adalah saya harus konsentrasi di perkara pidana, seperti itu," lanjut Fahmi.

