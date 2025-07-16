Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sering Main Film, Komika McDanny Masih Mau Fokus di Stand Up

Gabriella Dharma , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |10:02 WIB
Sering Main Film, Komika McDanny Masih Mau Fokus di <i>Stand Up</i>
McDanny (Foto: Instagram)
Komedian McDanny menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti dari dunia stand up comedy. Meskipun kini aktif di dunia film dan serial, ia mengaku masih merasa belum maksimal dalam dunia stand up dan akan terus belajar hingga kapan pun.

"Justru, stand up ini masih terus berjalan. Saya tidak pernah mengatakan berhenti stand up, karena saya belum merasa maksimal di stand up. Jadi masih belajar, sampai kapanpun akan belajar standup, begitu," ungkap McDanny saat ditemui Okezone di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2025).

Kesibukannya sebagai aktor, menurutnya, justru merupakan efek dari penampilannya sebagai komika. Popularitas di atas panggung membuka berbagai peluang baru di dunia hiburan, termasuk dunia film, serial, hingga konten digital.

"Kalau masalah film, itu mungkin ya, mungkin efek dari karena saya tampil di panggung, saya bisa stand up, akhirnya ya bermunculan lah, film, series segala macem gitu, terus juga akhirnya ke YouTube juga, dan itu berkat stand up," jelasnya.

Bagi McDanny, stand up bukan hanya titik awal, melainkan fondasi dari seluruh perjalanan kariernya di dunia hiburan.

"Makanya saya tidak akan berani untuk bilang berhenti stand up, enggak. Stand up membuka gerbang saya. Film ini membuka Gerbang Setan," ujarnya.
 

(kha)

