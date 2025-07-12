Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 300: Pertemuan Haru Vernie Dengan Arkana dan Rencana Diandra Pada Amira

Diandra tiba-tiba menanyakan tentang perempuan itu (Amira) pada Elang. Elang menjawab dia adalah perempuan spesial yang membuat Diandra percaya bahwa dia adalah pacarnya Elang. Di sisi lain, Vernie nekat datang ke rumah Biru dan memohon untuk bertemu Arkana.

Ratna sempat menolak, namun Amira mengizinkannya. Vernie bertemu langsung memeluk Arkana dan berkata rindu. Di saat bersamaan ,hati Vernie remuk ketika Arkana memanggil Amira dengan sebutan “Bunda” dan Biru dengan “Ayah”. Vernie tak siap menghadapi kenyataan bahwa posisinya perlahan tergeser.

Sementara itu, Diandra diam-diam mulai menyusun rencana untuk memastikan siapa Amira sebenarnya. Rasa dendam pun mulai tumbuh karena Diandra merasa dikhianati dan akan memberikan pelajaran pada Amira. Sementara itu, Baja dan Oki kembali memantau rumah Amira untuk mencari tahu tentang hubungan Amira dan Elang.

Apakah mereka berhasil mendapatkan informasi tentang hubungan Amira dan Elang? Bagaimana dengan Diandra, apa yang direncanakan untuk memberi pelajaran ke Amira? Saksikan Layar Drama Indonesia "Terbelenggu Rindu" setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek



