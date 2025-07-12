Setuju Soal Riders Sederhana, Piyu Padi Reborn: Dikasih Nasi Bungkus Kita Makan!

JAKARTA - Satriyo Yudio Wahono alias Piyu Padi Reborn, mengatakan kalau grup bandnya tak pernah mau merepotkan pihak event organizer soal riders. Namun, Padi Reborn baru selektif soal masalah riders usai berkarir selama dua dekade lebih di industri musik Tanah Air.

"Sampai ada istilahnya Padi gampang nggak ribet untuk ridersnya. Sudah biasa dengan makan nasi bungkus ibaratnya gitu. Tapi jangan ditangkap mentah-mentah, Padi dikasih nasi bungkus aja nggak ada masalah kita makan," tutur Piyu di kawasan Jakarta Pusat.

Meski demikian, dirinya tetap memesan riders pada batasan tertentu. Sebagai contoh, ia mengaku kerap meminta buah-buahan demi menjaga pola makan sehat di usia yang tak muda lagi.

"Sekarang menjelang kita udah di atas 20 tahun itu kita benar-benar menjaga makanan, apalagi kalau saya, saya sampai sekarang pagi makan nggak pernah sarapan tapi makan buah. Saya ya biasanya minta buah, air mineral," tutur Piyu.

Jika manggung di luar kota, Piyu juga meminta kamar hotel dengan single bed. Sebab, dia takut terjatuh jika tidur di kasur yang berukuran besar.

"Sama kalau khusus saya, saya biasanya minta kamar yang non smoking dan yang single. Saya nggak mau yang double, soalnya saya kalau tidur pindah-pindah. Kalau pakai yang double, nanti takutnya jatuh," tandasnya.