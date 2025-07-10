5 Fakta Rara Sudirman Indonesian Idol, Ternyata Punya Cita-Cita Jadi Diplomat

Tak hanya dikenal lewat suara emasnya di panggung Indonesian Idol Season XIII, Rara Sudirman, finalis Top 8 ajang pencarian bakat tersebut, ternyata menyimpan banyak sisi menarik di luar dunia musik.

Dalam wawancara eksklusif Okezone pada Kamis (10/7/2025), Rara membagikan lima fakta unik tentang dirinya yang jarang diketahui publik.

1. Siswa Berprestasi di DKI Jakarta

Di balik penampilannya yang ekspresif di atas panggung, Rara adalah sosok yang mencintai dunia pendidikan. Ia baru saja mendapatkan penghargaan sebagai siswa berprestasi di DKI Jakarta tahun 2025.

"Aku pribadi emang seneng banget belajar, apalagi yang terkait sama ilmu-ilmu sosial. Waktu SMA juga aku pernah ikut lomba-lomba, baik nasional maupun internasional, dan alhamdulillahnya bisa dapat medali emas," ujar Rara.

2. Gemar Makan Sate Taichan Pakai Kecap

Soal selera makan, Rara punya kebiasaan unik yang membuat orang terheran-heran. Ia mengaku sangat menyukai sate taichan, tapi menyantapnya bukan dengan sambal seperti umumnya, melainkan dengan kecap.

"Ini kata orang-orang aneh sih, Kak. Rara suka makan sate taichan tapi pakai kecap. Dan ini udah jadi kebiasaan dari kantin sekolah. Sampai Bu Kantin nyiapin kecap khusus buat Rara," ceritanya.

3. Jago Niruin Suara Bayi

Tidak banyak orang tahu, ternyata Rara bisa menirukan suara bayi usia 2–3 tahun dengan sangat meyakinkan. Bahkan, ia pernah berhasil menjahili teman-temannya dengan bakat tersebut.

"Waktu itu Rara nge-prank teman-teman. Rara masuk ke kamar pakai suara bayi, dan mereka langsung panik, bilang ‘woi ini ada bayi siapa di sini?’" katanya.