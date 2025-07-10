Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Fakta Rara Sudirman Indonesian Idol, Ternyata Punya Cita-Cita Jadi Diplomat

Gabriella Dharma , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |02:47 WIB
5 Fakta Rara Sudirman Indonesian Idol, Ternyata Punya Cita-Cita Jadi Diplomat
Rara Sudirman saat hadir di Morning Zone (Foto: Okezone/Gabriella)
A
A
A

Tak hanya dikenal lewat suara emasnya di panggung Indonesian Idol Season XIII, Rara Sudirman, finalis Top 8 ajang pencarian bakat tersebut, ternyata menyimpan banyak sisi menarik di luar dunia musik. 

Dalam wawancara eksklusif Okezone pada Kamis (10/7/2025),  Rara membagikan lima fakta unik tentang dirinya yang jarang diketahui publik.

1. Siswa Berprestasi di DKI Jakarta

Di balik penampilannya yang ekspresif di atas panggung, Rara adalah sosok yang mencintai dunia pendidikan. Ia baru saja mendapatkan penghargaan sebagai siswa berprestasi di DKI Jakarta tahun 2025.

"Aku pribadi emang seneng banget belajar, apalagi yang terkait sama ilmu-ilmu sosial. Waktu SMA juga aku pernah ikut lomba-lomba, baik nasional maupun internasional, dan alhamdulillahnya bisa dapat medali emas," ujar Rara.

2. Gemar Makan Sate Taichan Pakai Kecap

Soal selera makan, Rara punya kebiasaan unik yang membuat orang terheran-heran. Ia mengaku sangat menyukai sate taichan, tapi menyantapnya bukan dengan sambal seperti umumnya, melainkan dengan kecap.

"Ini kata orang-orang aneh sih, Kak. Rara suka makan sate taichan tapi pakai kecap. Dan ini udah jadi kebiasaan dari kantin sekolah. Sampai Bu Kantin nyiapin kecap khusus buat Rara," ceritanya.

3. Jago Niruin Suara Bayi

Tidak banyak orang tahu, ternyata Rara bisa menirukan suara bayi usia 2–3 tahun dengan sangat meyakinkan. Bahkan, ia pernah berhasil menjahili teman-temannya dengan bakat tersebut.

"Waktu itu Rara nge-prank teman-teman. Rara masuk ke kamar pakai suara bayi, dan mereka langsung panik, bilang ‘woi ini ada bayi siapa di sini?’" katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176039//amanda_manopo_menikah-g5sq_large.jpg
Souvenir Pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin: Parfum Armani hingga TV 32 Inch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176028//nikita_mirzani-IKza_large.jpg
Asisten Nikita Mirzani Santai Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar: Tahu Gitu, Diperas Lebih Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176016//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-fpA0_large.jpg
Dearly Djoshua Buka Suara usai Ari Lasso Ramai Dihujat: Dia Tak Pernah Kasar sama Aku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3175988//amanda_manopo-pBx5_large.jpg
Amanda Manopo Bantah Menikah Dadakan: Kami Hanya Pengin Private Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175959//amanda_manopo-DzXP_large.jpg
Ternyata, Kenny Austin Lamar Amanda Manopo di Merbabu dengan Cincin Berlian Seharga Rp589 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175927//amanda_manopo-mnlD_large.jpg
Amanda Manopo Tulis Pesan Haru untuk Ibu di Hari Pernikahan: Wish You Here 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement