Terjawab Sudah Arti Nama Rara 'Sudirman' yang Bikin Netizen Penasaran

Di tengah popularitasnya sebagai finalis Indonesian Idol Season XIII, nama Rara Sudirman kerap mencuri perhatian publik, bukan hanya karena suara emasnya, tapi juga karena nama belakangnya yang terkesan bersejarah.

Tak sedikit yang bertanya-tanya, apakah Rara masih memiliki hubungan darah dengan pahlawan nasional Jenderal Sudirman?

Dalam wawancara eksklusif Okezone pada Kamis (10/7/2025), Rara menjelaskan bahwa tidak ada hubungan keluarga antara dirinya dan sang jenderal.

"Sebenernya Rara gak ada hubungan apa-apa ya dengan Jenderal Sudirman. Cuman karena nama Papa Rara itu ada Sudirman nya," ujarnya.

Uniknya, nama tersebut pun sebenarnya baru disematkan kepada sang ayah karena kekaguman sang kakek pada sosok Jenderal Sudirman.

"Awalnya nama Papa juga gak ada Sudirman nya. Tapi karena Kakek Rara nge-fans banget sama Jenderal Sudirman, akhirnya dikasih deh nama Sudirman," lanjutnya.

Jadi, meski tidak memiliki garis keturunan langsung, nama Sudirman yang melekat pada Rara adalah bentuk kekaguman sang kakek terhadap sosok pahlawan besar Indonesia.



(kha)