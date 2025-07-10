Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Chikita Meidy Gugat Cerai Suami, Sidang Perdana Digelar Agustus 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |06:30 WIB
Chikita Meidy Gugat Cerai Suami, Sidang Perdana Digelar Agustus 2025
Chikita Meidy Gugat Cerai Suami, Sidang Perdana Digelar Agustus 2025. (Foto: Instagram/@chikitameidy)
A
A
A

TANGERANG - Chikita Meidy resmi menggugat cerai sang suami, Indra Adhitya, setelah 7 tahun menikah. Kabar tersebut, dibenarkan oleh Yofnedi SH selaku kuasa hukum Indra. 

“Chikita Meidy sudah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Sidang perdana diperkirakan awal Agustus 2025,” katanya dikutip dari Intens Investigasi, pada Kamis (10/7/2025). 

Yofnedi mengaku, selama ini kliennya berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Chikita. Bahkan saat Indra mengalami KDRT cukup lama, dia tetap memilih diam.

“Tapi karena sesuatu hal, Indra akhirnya tak lagi bisa diam dan menguasakan kepada kami untuk melaporkan Chikita Meidy atas dugaan KDRT,” kata sang kuasa hukum menambahkan. 

Heboh Chikita Meidy Dilaporkan Suami ke Polisi Terkait Dugaan KDRT
Chikita Meidy Gugat Cerai Suami, Sidang Perdana Digelar Agustus 2025. (Foto: Instagram/@chikitameidy)

Laporan polisi terkait dugaan KDRT itu dilayangkan Indra Adhitya ke Polres Tangerang Kota, pada 28 Juni 2025. Yofnedi mengatakan, selain Chikita Meidy juga melaporkan Alfi Khairi. 

“Penyidik sepertinya sudah memanggil para saksi. Tapi sejauh ini, kami belum mendapat keterangan dari pihak penyidik sejauh mana progres kasusnya,” ungkap Yofnedi menambahkan. 

Terkait laporan yang dibuat suaminya, Chikita Meidy melalui kuasa hukumnya, Adam Barkah Setiadi berharap, permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. 

Namun Yofnedi menyebut, hingga kini pihak Chikita belum menghubungi tim kuasa hukum Indra terkait peluang mediasi. “Sepertinya, pihak Chikita Meidy yang tak punya keinginan berkomunikasi dengan kami,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/33/3165923/chikita_meidy-fIzl_large.jpg
Chikita Meidy Polisikan Suami setelah Terima Ancaman Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164149/chikita_meidy-BNfW_large.jpg
Chikita Meidy Kecewa Suami Kembali Mangkir di Sidang Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164103/chikita_meidy-vajS_large.jpg
Adik Chikita Meidy Unggah Bukti Perselingkuhan Indra Adhitya, Terciduk Bermesraan di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151287/chikita_meidy-EldJ_large.jpg
Alasan Suami Tega Laporkan Chikita Meidy ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151218/chikita_meidy-TDxZ_large.jpg
Heboh Chikita Meidy Dilaporkan Suami ke Polisi Terkait Dugaan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147856/chikita_meidy-IoUe_large.jpg
Biodata dan Agama Chikita Meidy yang Suaminya Terjerat Judi Online
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement