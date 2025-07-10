Chikita Meidy Gugat Cerai Suami, Sidang Perdana Digelar Agustus 2025

TANGERANG - Chikita Meidy resmi menggugat cerai sang suami, Indra Adhitya, setelah 7 tahun menikah. Kabar tersebut, dibenarkan oleh Yofnedi SH selaku kuasa hukum Indra.

“Chikita Meidy sudah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Sidang perdana diperkirakan awal Agustus 2025,” katanya dikutip dari Intens Investigasi, pada Kamis (10/7/2025).

Yofnedi mengaku, selama ini kliennya berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Chikita. Bahkan saat Indra mengalami KDRT cukup lama, dia tetap memilih diam.

“Tapi karena sesuatu hal, Indra akhirnya tak lagi bisa diam dan menguasakan kepada kami untuk melaporkan Chikita Meidy atas dugaan KDRT,” kata sang kuasa hukum menambahkan.

Chikita Meidy Gugat Cerai Suami, Sidang Perdana Digelar Agustus 2025. (Foto: Instagram/@chikitameidy)

Laporan polisi terkait dugaan KDRT itu dilayangkan Indra Adhitya ke Polres Tangerang Kota, pada 28 Juni 2025. Yofnedi mengatakan, selain Chikita Meidy juga melaporkan Alfi Khairi.

“Penyidik sepertinya sudah memanggil para saksi. Tapi sejauh ini, kami belum mendapat keterangan dari pihak penyidik sejauh mana progres kasusnya,” ungkap Yofnedi menambahkan.

Terkait laporan yang dibuat suaminya, Chikita Meidy melalui kuasa hukumnya, Adam Barkah Setiadi berharap, permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun Yofnedi menyebut, hingga kini pihak Chikita belum menghubungi tim kuasa hukum Indra terkait peluang mediasi. “Sepertinya, pihak Chikita Meidy yang tak punya keinginan berkomunikasi dengan kami,” katanya.