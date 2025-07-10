Tanpa Ari Lesmana, Fourtwnty Comeback dengan Nama Baru

JAKARTA – Band Fourtwnty kembali ke industri musik Indonesia setelah rehat selama setahun terakhir dengan format baru. Namun, comeback kali ini terasa berbeda karena mereka tampil tanpa kehadiran sang vokalis utama, Ari Lesmana.

Lewat unggahan di akun Instagram resmi pada Kamis (10/7/2025), Fourtwnty mengumumkan bahwa seluruh personel kembali aktif kecuali Ari Lesmana. Sebagai bentuk kelanjutan karya, mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan musik dengan nama baru: ITengah.

Tanpa Ari Lesmana, Fourtwnty Comeback dengan Nama Baru

“Halo, ITengah adalah proyek musik baru yang lahir dari kerinduan akan Fourtwnty, band yang kini tengah rehat tanpa batas waktu. Diisi oleh wajah-wajah lama seperti Nuwi, Prim, Ryan, dan Bubu. Serta didukung Jerash dan Andri Begenk di panggung,” tulis akun tersebut.

Dalam proyek baru ini, posisi vokalis akan diisi oleh Primanda Ridho alias Prim, yang sebelumnya dikenal sebagai drummer Fourtwnty.

Ketidakhadiran Ari Lesmana disebut karena ia masih melanjutkan masa istirahat untuk memberi ruang bagi refleksi diri.

“Proyek ini menghadirkan vokalis baru, Primanda Ridho (drummer Fourtwnty), menggantikan posisi Ari Lesmana yang memilih menepi sejenak untuk ruang dan refleksi diri,” lanjut mereka.