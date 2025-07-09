Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Bestie, Axelo Sering Nongkrong Bareng Rara dan Vanessa

Gabriella Dharma , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |21:05 WIB
Jadi <i>Bestie</i>, Axelo Sering Nongkrong Bareng Rara dan Vanessa
Axelo saat datang ke Morning Zone (Foto: Okezone/Gabriella)
A
A
A

Persaingan di panggung Indonesian Idol Season XIII mungkin sengit, tapi di balik layar, hangatnya persahabatan justru jadi penguat bagi para finalis. 

Hal itu dirasakan langsung oleh Axelo, finalis Top 11 yang mengaku dekat dengan dua kontestan lainnya, yakni Rara dan Vanessa.

“Sebenernya kita semua finalis deket, tapi yang paling intens itu aku deket banget sama Rara sama Kak Vanessa,” ujar Axelo kepada Okezone, dikutip Rabu (9/7/2025).

Bukan hanya sekadar dekat, ketiganya saling menjadi tempat curhat dan penguat saat masing-masing mengalami masa-masa sulit selama kompetisi. 

“Kita sering sharing tentang hidup kita selama di Indonesian Idol. Aku pernah dihujat, Rara juga, Kak Eca juga pernah. Dan pas kita terpuruk, kita saling semangatin, pelukan, cerita bareng,” kenangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175830//ashanty-Psz9_large.jpg
Ashanty Sentil Mantan Karyawan yang Gelapkan Dana Perusahaan Rp2 Miliar: Bertaubatlah! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175827//amanda_manopo-Bfqp_large.jpg
Janji Kenny Austin untuk Amanda Manopo: Aku akan Jadi Tempat Berlabuh Kamu yang Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175811//amanda_manopo-HrpM_large.jpg
Amanda Manopo Resmi Menikah, Kenny Austin Menangis Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175772//nikita_mirzani-KATn_large.jpg
Bersikap Tak Sopan, Jadi Alasan JPU Tuntut Nikita Mirzani 11 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175759//ashanty-YnfF_large.jpg
Ashanty Buka Suara soal Tuduhan Merampas Aset Mantan Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175741//ammar_zoni-SobC_large.jpg
Ammar Zoni Jadi Gudang dalam Peredaran Narkotika di Rutan Salemba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement