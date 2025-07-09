Jadi Bestie, Axelo Sering Nongkrong Bareng Rara dan Vanessa

Persaingan di panggung Indonesian Idol Season XIII mungkin sengit, tapi di balik layar, hangatnya persahabatan justru jadi penguat bagi para finalis.

Hal itu dirasakan langsung oleh Axelo, finalis Top 11 yang mengaku dekat dengan dua kontestan lainnya, yakni Rara dan Vanessa.

“Sebenernya kita semua finalis deket, tapi yang paling intens itu aku deket banget sama Rara sama Kak Vanessa,” ujar Axelo kepada Okezone, dikutip Rabu (9/7/2025).

Bukan hanya sekadar dekat, ketiganya saling menjadi tempat curhat dan penguat saat masing-masing mengalami masa-masa sulit selama kompetisi.

“Kita sering sharing tentang hidup kita selama di Indonesian Idol. Aku pernah dihujat, Rara juga, Kak Eca juga pernah. Dan pas kita terpuruk, kita saling semangatin, pelukan, cerita bareng,” kenangnya.