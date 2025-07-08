Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tolak Eksepsi, Ini 3 Permintaan Jaksa ke Hakim untuk Nikita Mirzani

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |15:07 WIB
Tolak Eksepsi, Ini 3 Permintaan Jaksa ke Hakim untuk Nikita Mirzani
Nikita Mirzani saat sidang kasus pemerasan dan pengancaman di PN Jaksel (Foto: Ravie/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh eksepsi atau nota pembelaan dari Nikita Mirzani, terkait kasus pemerasan dan pengancaman kepada Reza Gladys di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (7/8/2025).

Selain menolak eksepsi Nikita, JPU juga mengajukan tiga poin permintaan kepada majelis soal eksepsi Nikita Mirzani. 

Pertama, mereka meminta hakim untuk menjadikan surat dakwaan Nikita Mirzani sebagai dasar perkara tersebut. 

"Surat dakwaan penuntut umum atas nama terdakwa Nikita Mirzani telah disusun sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Sehingga surat dakwaan tersebut bisa dijadikan dasar dalam perkara terdakwa," lanjut JPU. 

Kedua, JPU juga meminta hakim untuk turut menolak seluruh eksepsi Nikita dan kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid. 

"Menyatakan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum dan terdakwa tidak dapat diterima demi hukum," tutur JPU. 

"Ketiga, menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini agar tetap dilanjutkan," tandasnya.

Dalam eksepsinya, Nikita menilai bahwa dirinya tidak layak ditahan atas perkara tersebut. Dia merasa hanya ingin mengedukasi masyarakat lewat review produk kecantikan milik Reza Gladys di TikTok. 

Sementara untuk dana Rp4 miliar yang diterimanya dari Reza, Nikita menilai uang itu sebagai bentuk dari kesepakatan bisnis. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175631//azia_riza-uMCr_large.JPG
Deg-degan! Azia Coba Jadi Tukang Bakso Sehari, Reaksinya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/205/3175629//fatin_shidqia-xFNR_large.jpg
Demi Album Baru, Fatin Shidqia Sampai Kepikiran Lirik Lagu Jam 3 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175615//nikita_mirzani-Lqb4_large.jpg
Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara, Ini Pasal yang Dipakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175612//nikita_mirzani-eNbL_large.JPG
Reaksi Santai Nikita Mirzani Usai Dituntut 11 Tahun Penjara: Hukum di Indonesia Lucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175605//nikita_mirzani-eEYV_large.JPG
Breaking News: Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175596//aisyahrani-IZXO_large.jpg
Setelah Chef Devina, Adik Syahrini Kembali Comot Foto Siomay UMKM
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement