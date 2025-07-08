Rumah Mewah Tamara Geraldine Kebanjiran

JAKARTA - Rumah mewah milik artis Tamara Geraldine di Jakarta Selatan kebanjiran.

Banjir yang terjadi di Jakarta ternyata juga berdampak pada perumahan mewah di Jakarta Selatan, salah satunya milik artis Tamara Geraldine.

Bahkan, Tamara menceritakan bahwa rumahnya sudah masuk hari kedua terendam banjir. Ia pun menjelaskan kronologi rumahnya kebanjiran. Menurutnya, tanggul jebol di sekitar lokasi membuat banjir tak lagi terbendung.

"Kemarin (6 Juli), hanya selang 3 jam semua sudut dan ruang-ruang terapi tertata rapih, air bah datang menyerbu tanpa ampun. Hujan deras membuat tanggul di 3 titik area daerah rumah kami di Jakarta Selatan, jebol," katanya dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa (8/7/2025).

Tamara juga menceritakan bahwa rumahnya sudah dua hari terendam banjir. "Kalo besok lagi, artinya hattrick. Hahaha," katanya.

Ia pun menyerahkan semua musibah banjir ini kepada Tuhan. Menurutnya, rencana Tuhan selalu baik.

"Karena Tuhan hanya punya semua profil yang baik. Sifat, karakter, janji, bahkan kedaulatan-Nya, semua baik. Terima kasih untuk semua yang tanya dan menawarkan bantuan," jelasnya.