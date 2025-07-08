Harapan Nikita Mirzani Usai Ajukan Eksepsi: Semoga Jaksa Punya Hati Nurani

JAKARTA - Nikita Mirzani berharap sidang kasus dugaan pengancaman dan pemerasan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Selasa (8/7/2025) berjalan lancar.

Selaku terdakwa, Nikita juga berdoa agar eksepsi yang dibacakannya dalam sidang pekan lalu bisa menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum mengeluarkan tuntutannya nanti.

Sebab, Nikita Mirzani kasus ini harus ditangani secara adil dan melibatkan hati nurani dari berbagai pihak.

"Terima kasih, nggak (gugup) ah biasa aja. Harapannya ya semoga yang terbaik semoga ibu jaksanya juga punya hati nurani yang baik," kata Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).

Selain itu, Nikita Mirzani juga dijadwalkan menjalani sidang gugatan perdata senilai Rp100 miliar yang dilayangkan kepada Reza Gladys.