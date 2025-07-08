Nikita Mirzani Tampil On Point Jalani Sidang Lanjutan Kasus Pemerasan kepada Reza Gladyz

JAKARTA – Nikita Mirzani hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang lanjutan atas kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap dokter Reza Gladys, Selasa (8/7/2025).

Berdasarkan pantauan langsung Okezone, Nikita tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Ia datang dengan pengawalan ketat dan tangan terborgol, mengingat statusnya sebagai terdakwa dalam perkara tersebut. Meski demikian, penampilannya tetap mencuri perhatian.

Nikita Mirzani Tampil On Point Jalani Sidang Lanjutan Kasus Pemerasan kepada Reza Gladyz (Foto: Okezone)

Ibu tiga anak itu tampak segar dan menawan meski kini masih ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, lengkap dengan riasan wajah yang membuat penampilannya semakin on point saat menghadapi proses hukum.

Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Nikita pada sidang sebelumnya. Namun, saat tiba di pengadilan, Nikita memilih untuk tidak banyak berkomentar.

Ia hanya melempar senyum dan menyampaikan doa untuk tim JPU. “Kepada ibu jaksa semoga selalu diberi kesehatan,” ujar Nikita singkat saat ditanya soal tanggapan jaksa terhadap eksepsinya.