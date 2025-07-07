Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dua Kali Gagal, Okan Kornelius Blak-Blakan Cari Calon Istri yang Taat Agama 

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |21:02 WIB
Dua Kali Gagal, Okan Kornelius Blak-Blakan Cari Calon Istri yang Taat Agama 
Okan Cornelius (Foto: Okezone/Ravie)
JAKARTA - Aktor Okan Kornelius mengungkapkan kriteria calon istri idaman setelah dua kali gagal berumah tangga. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mencari pasangannya kelak. 

Okan mengaku dirinya kini memprioritaskan wanita yang taat beragama hingga punya sikap yang baik. Namun, yang paling utama, kata Okan, wanita itu bisa menerima anak semata wayangnya, Jaden. 

"Agama, sikap, semuanya harus baik. Yang pasti harus bisa baik sama anak. Itu yang paling utama," kata Okan ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025). 

Okan menampik isu yang menyebut dirinya ingin wanita dari kalangan tertentu. Pria 46 tahun itu pun yakin bisa diberikan jodoh terbaik oleh Tuhan. 

"(Kalangan) apa aja lah. Masa harus dari kalangan-kalangan. Sedikasihnya aja," ujarnya. 

Saat ini, Okan mengaku tengah menjalin kedekatan dengan seorang wanita. Bahkan, wanita yang tak disebutkan namanya itu telah menerima keberadaan Jaden. 

"Deket ada, nerima-nerima juga. Semua dijalankan kan," tutur mantan suami Viviane ini. 

Okan sendiri memilih untuk tak mengumbar hubungan tersebut. Dia justru memberikan pernyataan yang makin membuat penasaran publik. 

"Mau tau aja. Ntar lah kita ketemu di jalan lah," ucap Okan. 

"Udah pokoknya ada lah," tandasnya. 

 

