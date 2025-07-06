Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terharu Bisa Tampil dengan Ribuan Penari Tradisional, Happy Salma: Seni Itu Membahagiakan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |23:05 WIB
Terharu Bisa Tampil dengan Ribuan Penari Tradisional, Happy Salma: Seni Itu Membahagiakan
Happy Salma di Jakarta Dalam Warna
A
A
A

Jakarta kembali membuktikan dirinya sebagai kota dengan denyut budaya yang tak pernah padam. 

Dalam gelaran akbar bertajuk “Jakarta Dalam Warna” yang digelar pada Minggu pagi (6/7/2025), aktris sekaligus pegiat seni budaya, Happy Salma, tampil memukau di atas panggung megah Bundaran HI bersama ribuan penari tradisional lainnya dalam Tarian Kolosal Betawi.

Happy Salma mengungkapkan rasa harunya bisa turut ambil bagian dalam perayaan budaya tersebut. 

“Terharu juga melihat ribuan pesilat dan penari yang kompak jaga Jakarta lewat budaya dan tradisi. Tadi saya menari penuh sukacita. Seni memang membahagiakan,” tulisnya dalam unggahan Instagram @happysalma,disertai video penampilannya di tengah ribuan penari dan penonton yang memadati area Car Free Day.

Acara “Jakarta Dalam Warna” sendiri merupakan bagian dari rangkaian Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyambut HUT ke-497 Kota Jakarta. 

Mengusung pesan keberagaman dan semangat menjaga warisan budaya di tengah arus modernisasi, acara ini menghadirkan lebih dari 5.000 pesilat dan 2.000 penari Betawi yang tampil secara kolosal sejak pukul 06.00 pagi.

Panggung terbuka di Bundaran HI menjadi pusat perhatian dengan gemerlap tata panggung dan latar gedung-gedung pencakar langit, menciptakan kontras indah antara tradisi dan kemajuan. 

Tarian Kolosal Betawi yang dibawakan Happy Salma bersama Ufa Safura dan ribuan penari lainnya menyulap jalanan ibu kota menjadi lautan warna dan gerakan, menghidupkan kembali semangat Betawi yang menjadi akar budaya Jakarta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175159//ashanty-vZF4_large.jpg
Eks Karyawan Klaim Diintimidasi Pihak Ashanty saat Tanda Tangan Surat Pengakuan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175139//zaskia_mecca-4hYu_large.jpg
Demi Kawal Kasus Pemukulan Karyawan, Zaskia Adya Mecca Batalkan Perjalanan ke Al Aqsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175062//ayu_chairun_nisa_laporkan_ashanty-LsY2_large.JPG
Laporkan Ashanty, Eks Karyawan Jalani Pemeriksaan Kasus Perampasan Aset dan Akses Ilegal Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175051//suami_mpok_alpa_aji_darmaji-saTk_large.jpg
Kenang Kebaikan Mpok Alpa, Aji Darmaji Sedekahkan Baju Peninggalan Istrinya Lewat Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175049//zaskia_mecca-sLQh_large.jpg
Sempat Trauma, Begini Kondisi Terkini Anak Zaskia Adya Mecca Pasca Kasus Pemukulan Karyawannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175020//tasya_farasya-RrUQ_large.jpg
Mediasi Gagal, Tasya Farasya Mustahil Rujuk dengan Ahmad Assegaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement