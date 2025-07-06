Terharu Bisa Tampil dengan Ribuan Penari Tradisional, Happy Salma: Seni Itu Membahagiakan

Jakarta kembali membuktikan dirinya sebagai kota dengan denyut budaya yang tak pernah padam.

Dalam gelaran akbar bertajuk “Jakarta Dalam Warna” yang digelar pada Minggu pagi (6/7/2025), aktris sekaligus pegiat seni budaya, Happy Salma, tampil memukau di atas panggung megah Bundaran HI bersama ribuan penari tradisional lainnya dalam Tarian Kolosal Betawi.

Happy Salma mengungkapkan rasa harunya bisa turut ambil bagian dalam perayaan budaya tersebut.

“Terharu juga melihat ribuan pesilat dan penari yang kompak jaga Jakarta lewat budaya dan tradisi. Tadi saya menari penuh sukacita. Seni memang membahagiakan,” tulisnya dalam unggahan Instagram @happysalma,disertai video penampilannya di tengah ribuan penari dan penonton yang memadati area Car Free Day.

Acara “Jakarta Dalam Warna” sendiri merupakan bagian dari rangkaian Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyambut HUT ke-497 Kota Jakarta.

Mengusung pesan keberagaman dan semangat menjaga warisan budaya di tengah arus modernisasi, acara ini menghadirkan lebih dari 5.000 pesilat dan 2.000 penari Betawi yang tampil secara kolosal sejak pukul 06.00 pagi.

Panggung terbuka di Bundaran HI menjadi pusat perhatian dengan gemerlap tata panggung dan latar gedung-gedung pencakar langit, menciptakan kontras indah antara tradisi dan kemajuan.

Tarian Kolosal Betawi yang dibawakan Happy Salma bersama Ufa Safura dan ribuan penari lainnya menyulap jalanan ibu kota menjadi lautan warna dan gerakan, menghidupkan kembali semangat Betawi yang menjadi akar budaya Jakarta.