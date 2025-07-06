Olla Ramlan Tampil Berani dalam Pemotretan Terbaru, Gaun Glamor dan Rambut Basah Bikin Gagal Fokus

Olla Ramlan kembali mencuri perhatian publik lewat penampilannya dalam sebuah pemotretan terbaru.

Aktris sekaligus presenter ini tampil begitu memukau dalam balutan gaun glamor dan gaya rambut basah yang sensual.

Dalam pemotretan yang digarap oleh fotografer ternama @riomotret, Olla menunjukkan sisi dirinya yang berani, fierce, dan memikat.

Dalam sesi pemotretan ini, Olla mengenakan tube dress mini berwarna emas dari brand Maison Baaz. Gaun semi couture tersebut dihiasi dengan detail rumbai payet yang gemerlap, menciptakan kesan mewah sekaligus playful.

Potongan mini dress memperlihatkan kaki jenjang Olla, sementara desain strapless memberi sentuhan seksi nan elegan. Setiap kilauan dari gaun ini memancarkan aura glamor khas red carpet.

Salah satu elemen paling mencolok dari pemotretan ini adalah gaya rambut Olla. Ia tampil dengan gaya wet hair, rambut panjang terurai dengan efek lembap yang memberi kesan baru, segar, dan sensual.

Look ini memberikan sentuhan edgy yang membuat penampilannya terlihat seperti model editorial fashion kelas dunia.

Untuk riasan, tangan ajaib Bonita Elisabeth berhasil menghadirkan makeup dengan nuansa glow glam. Kulit wajah Olla tampak bercahaya, dengan highlighter yang menonjolkan tulang pipi dan hidung.

Riasan mata dibuat dramatis namun tetap elegan, dengan lipstik nude yang mempermanis tampilan secara keseluruhan. Look ini mempertegas pesona dewasa Olla tanpa terkesan berlebihan.