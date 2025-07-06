JAKARTA - Adhisty Zara mengakui kalau hubungannya dengan sang ayah tak begitu dekat. Dia sengaja menjaga jarak lantaran sifat keras yang dimiliki ayahnya itu.
Selama ini, Zara menilai komunikasi dengan ayahnya sulit terbangun. Ini dipicu karena keduanya sama-sama punya sifat yang cukup keras.
"Aku hubungan ke ayah memang nggak terlalu dekat, karena memang keras. Ayah aku itu tipe orangtua yang keras dan gengsi," ujar Zara dikawasan Senayan, Jakarta.
Meskipun demikian, keadaan itu tak membuat Zara kerap melawan orangtua. Di tengah kondisi ini, Zara pun mengaku tetap menyayangi sosok ayahnya.
"Jadi bukan karena nggak sayang, kita nggak bisa ngobrol dekat karena memang karakter kita saja," lanjut Zara.