Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jaga Jarak dengan Sang Ayah karena Sikap Kerasnya, Adhisty Zara: Dia Sulit Diajak Ngobrol

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |13:03 WIB
Jaga Jarak dengan Sang Ayah karena Sikap Kerasnya, Adhisty Zara: Dia Sulit Diajak Ngobrol
Adhisty Zara
A
A
A

JAKARTA - Adhisty Zara mengakui kalau hubungannya dengan sang ayah tak begitu dekat. Dia sengaja menjaga jarak lantaran sifat keras yang dimiliki ayahnya itu. 

Selama ini, Zara menilai komunikasi dengan ayahnya sulit terbangun. Ini dipicu karena keduanya sama-sama punya sifat yang cukup keras.

"Aku hubungan ke ayah memang nggak terlalu dekat, karena memang keras. Ayah aku itu tipe orangtua yang keras dan gengsi," ujar Zara dikawasan Senayan, Jakarta. 

Meskipun demikian, keadaan itu tak membuat Zara kerap melawan orangtua. Di tengah kondisi ini, Zara pun mengaku tetap menyayangi sosok ayahnya. 

"Jadi bukan karena nggak sayang, kita nggak bisa ngobrol dekat karena memang karakter kita saja," lanjut Zara. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175051//suami_mpok_alpa_aji_darmaji-saTk_large.jpg
Kenang Kebaikan Mpok Alpa, Aji Darmaji Sedekahkan Baju Peninggalan Istrinya Lewat Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175049//zaskia_mecca-sLQh_large.jpg
Sempat Trauma, Begini Kondisi Terkini Anak Zaskia Adya Mecca Pasca Kasus Pemukulan Karyawannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175020//tasya_farasya-RrUQ_large.jpg
Mediasi Gagal, Tasya Farasya Mustahil Rujuk dengan Ahmad Assegaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174989//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-gn79_large.jpg
Ari Lasso Dicap Red Flag dan Kasar Imbas Bentak Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174965//el_rumi_dan_syifa_hadju-Eom3_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju di Swiss, Deswita Maharani: Impian Semua Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174955//olla_ramlan-kCQr_large.jpg
Olla Ramlan Akui 3 Kali Berusaha Akhiri Hidup, Gagal karena 2 Hal Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement