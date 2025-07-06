Momen BLACKPINK Asyik Soundcheck Jelang Tur Konser, BLINK Auto Heboh

Girlband Korea Selatan, BLACKPINK siap menggelar tur dunia mereka bertajuk DEADLINE tahun ini. Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo akan memulai tur dunia mereka di Korea Selatan pada 5-6 Juli 2025.

Jelang dimulainya konser BLACKPINK di Korea Selatan ini, para member pun mulai melangsungkan soundcheck mereka di atas panggung. Momen itu dibagikan Jennie BLACKPINK di akun Instagram-nya, @jennierubyjane.

“DEADLINE TOUR STARTS TOMORROW,” tulis Jennie, dikutip Sabtu (5/7/2025).

Di momen soundcheck ini, terlihat Jennie, Lisa, Jisoo dan Rose berlatih di atas panggung dengan stelan outfit santai dan kasual. Mereka begiti kompak dan siap menghibur para penggemar yang telah merindukan penampilan mereka berempat di atas panggung.

Terlihat pula panggung tersebut cukup megah dengan layar besar yang siap mendukung penampilan comeback mereka.

Jelang konser dunia mereka, BLACKPINK juga merilis teaser terbaru mereka, Ready To Jump di YouTube, pada 5 Juli 2025 dini hari. Teaser itu membuat BLINK semakin antusias menantikan proyek comeback grup asuhan YG Entertainment tersebut.

Lagu baru tersebut akan menandai comeback BLACKPINK setelah vakum selama 2 tahun 10 bulan dari panggung musik. Sebelumnya, album ‘BORN PINK’ yang dirilis pada September 2022 merupakan karya terakhir Jennie cs sebelum vakum.

Namun, belum ada informasi lebih lanjut dari agensi, YG Entertainment terkait lagu terbaru BLACKPINK tersebut. Melihat video teaser ini, banyak fans menduga judul lagu baru BLACKPINK ialah JUMP yang menandai comeback-nya mereka.