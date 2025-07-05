Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rating 5 GTV Hadirkan Rekomendasi Makanan Legend, Viral, sampai Hidden Gem, Semuanya Ada! 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |12:37 WIB
Rating 5 GTV Hadirkan Rekomendasi Makanan Legend, Viral, sampai <i>Hidden Gem</i>, Semuanya Ada! 
Rating 5 GTV Hadirkan Rekomendasi Makanan Legend, Viral, sampai {Hidden Gem}, Semuanya Ada! (Foto: GTV)
JAKARTA - Buat para food hunter sejati, acara Rating 5 di GTV adalah surga rekomendasi kuliner yang sudah chef approved! Dipandu Claudia Andhara dan Chef Firhan, program ini siap membawamu mencicipi makanan khas yang jarang disorot, tapi punya rasa luar biasa!

Mulai dari Belut Khas Surabaya yang digoreng garing dengan sambal pedas, dilanjut dengan kunjungan ke Rumah Makan Lokiin, tempat makan keluarga yang punya menu legendaris dan pastinya bikin nagih. Yang nggak kalah seru, ada Ayam Serundeng dan Bir Pletok, paduan tradisi dan rasa autentik yang menggoda lidah.
 
Di segmen lain, kamu akan diajak menikmati sajian dari Sisilia Street Dining, yangpunya atmosfer kekinian. Jangan lupa, ada juga sajian spesial seperti patin dan tumis toge, yang sederhana tapi bikin nambah!

Jangan lewatkan Rating 5, tayang setiap hari pukul 15.00 WIB, hanya di GTV!

Sudah scan ulang siaran digital GTV di set top box kamu? Kalau belum, langsung atur kanal digital GTV di rumamu, biar gambar jernih dan nggak ketinggalan program serunya! Kalau ada kendala, hubungi Layanan Solusi TV Digital via WhatsApp di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB, via chat only).

Untuk update menu dan lokasi seru berikutnya, jangan lupa follow juga @officialgtvid di Instagram!

(rhs)

