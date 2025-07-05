Advertisement
Dari Motorcross Sampai Coba Olahraga Viral, Liburan Makin Seru Bareng +62 FOMO GTV!

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |12:13 WIB
Dari Motorcross Sampai Coba Olahraga Viral, Liburan Makin Seru Bareng +62 FOMO GTV!
Dari Motorcross Sampai Coba Olahraga Viral, Liburan Makin Seru Bareng +62 FOMO GTV! (Foto: GTV)
KALAU akhir pekanmu terasa biasa saja, saatnya kamu ikut keseruan +62 FOMO (Food and Moving) di GTV! Sabtu pukul 18.30 WIB, Vebby Hananto kembali menjelajahi sisi ekstrem alam Indonesia, kali ini dengan deretan aktivitas seru yang bikin liburan makin seru!

Petualangan dimulai dengan motorcross yang menantang di jalur berlumpur, lanjut ke batu lumpang yang menguji keseimbangan, lalu menyusuri sungai dengan kayak yang tenang tapi tetap memacu adrenalin. 

Setelah puas uji adrenalin, ikut rasakan jadi nelayan sungguhan dengan coba menjaring ikan, lalu melanjutkan dengan berburu gurita menggunakan speargun dan tombak! Hasil tangkapan hari itu langsung dimasak di alam terbuka, yang bikin rasanya makin nikmat!

Kamu juga akan diajak coba olahraga yang lagi happening! Padel, kombinasi antara tenis dan squash yang seru dan cocok buat kamu yang aktif tapi tetap cari fun.

Semua keseruan ini bisa kamu tonton di +62 FOMO hari Sabtu, 5 Juli 2025 pukul 18.30 WIB di GTV. Biar nonton makin lancar, pastikan siaran digital GTV di rumah kamu, dan kalau butuh bantuan, tinggal chat ke 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB). Jangan lupa juga follow @officialgtvid di Instagram buat bocoran destinasi seru lainnya!

(rhs)

