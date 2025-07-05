Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jangan Skip! Nonton Info Paling Update 'Rangkum Hotspot Viral' di GTV!

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |16:31 WIB
Jangan Skip! Nonton Info Paling <i>Update</i> 'Rangkum Hotspot Viral' di GTV!
Jangan Skip, Ini Info Viral Paling {Update} 'Rangkum Hotspot Viral' di GTV! (Foto: GTV)
A
A
A

APA yang viral, kini bisa langsung mengubah topik obrolan di mana saja. Mulai dari timeline media sosial, grup WhatsApp keluarga, sampai obrolan santai di warung kopi. 

Kadang lucu, atau sampai bikin mikir “Sebenernya apa sih yang terjadi?” Nah, GTV punya jawabannya lewat program baru paling fresh, Hotspot Viral.

Mulai tayang 7 Juli, Hotspot Viral hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 10.00 WIB buat kamu yang nggak mau ketinggalan info paling panas. Di sini, segala hal yang lagi ramai di dunia maya dikupas tuntas dengan cara yang seru, santai, dan tetap informatif. 

Mulai dari video viral yang bikin ketawa, drama selebriti, sampai isu sosial yang lagi jadi sorotan—semua dibahas dengan sudut pandang yang fresh dan dekat dengan keseharian kita.

Nggak cuma menyajikan apa yang lagi trending, Hotspot Viral juga bantu kamu memilah mana yang fakta, mana yang cuma sensasi. Dengan gaya penyampaian yang ringan, program ini cocok banget buat nemenin kamu biar tetap update tanpa perlu repot scroll-scroll lagi.

Jadi, siap-siap nyalakan TV kamu dan nonton Hotspot Viral, mulai 7 Juli, setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi, hanya di GTV!

Supaya nontonnya makin lancar, pastikan siaran digital GTV di rumah kamu jernih. Kalau masih ada kendala, tinggal scan ulang set top box atau chat ke Layanan Solusi TV Digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB). Kamu juga bisa kapanpun di mana pun, lewat aplikasi RCTI+ dan Vision+.

(rhs)

