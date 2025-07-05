Sempat Susah, Sabrina Chairunnisa Beri Beasiswa untuk 90 Anak Kurang Mampu

Sempat Susah, Sabrina Chairunnisa Beri Beasiswa untuk 90 Anak Kurang Mampu. (Foto: Instagram/@sabrinachairunnisa_)

JAKARTA - Sabrina Chairunnisa ternyata memiliki 90 anak asuh yang dibantu biaya pendidikannya. Dia mengaku, saat ini membiayai kuliah 29 anak kurang mampu.

“Selain itu, aku juga membiayai pendidikan 55 anak berkebutuhan khusus dari SD sampai SMA. Sebelumnya, mereka ada 60 anak, tapi kan ada yang sudah lulus,” katanya dikutip dari podcast Goyang Lidah Praz Teguh, pada Sabtu (5/7/2025).

Istri Deddy Corbuzier itu mengungkapkan, alasannya membantu biaya pendidikan 90 anak tersebut karena merasa mendapat privilege mengenyam pendidikan hingga S3. Kini saatnya dia mengembalikan semua privilege tersebut.

“Kenapa gue bilang privilege? Karena dulu, gue nyaris tidak kuliah karena keterbatasan keuangan keluarga,” ujar Sabrina.

Untuk memperbaiki perekonomian keluarganya, Sabrina Chairunnisa memutuskan untuk merantau ke Jakarta di usia remaja. Saat itulah dia menyadari bahwa mencari uang di Ibu Kota bukanlah perkara mudah.

“Saat itu, mengumpulkan uang untuk membayar biaya semester kuliah susahnya minta ampun. Ini adalah cerita tentang gue yang tak banyak orang tahu dan orang susah percaya,” imbuhnya.

Lebih jauh, Sabrina Chairunnisa mengungkapkan, ada beberapa kriteria yang diterapkannya untuk anak penerima beasiswa tersebut. Pertama, anak tersebut harus memiliki keterbatasan finansial.

Kedua, saat ini beasiswa hanya terbatas untuk beberapa jurusan, yaitu Kedokteran, Kedokteran Hewan, Hukum, Pertanian, Keperawatan, dan Kebidanan.

"Pertanyaannya kenapa harus jurusan itu saja? Karena menurut aku, semua jurusan itu punya impact langsung ke masyarakat. Jadi anak-anak ini nanti bisa langsung membantu orang-orang yang kurang beruntung,” kata Sabrina.