Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sempat Susah, Sabrina Chairunnisa Beri Beasiswa untuk 90 Anak Kurang Mampu 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |15:05 WIB
Sempat Susah, Sabrina Chairunnisa Beri Beasiswa untuk 90 Anak Kurang Mampu 
Sempat Susah, Sabrina Chairunnisa Beri Beasiswa untuk 90 Anak Kurang Mampu. (Foto: Instagram/@sabrinachairunnisa_)
A
A
A

JAKARTA - Sabrina Chairunnisa ternyata memiliki 90 anak asuh yang dibantu biaya pendidikannya. Dia mengaku, saat ini membiayai kuliah 29 anak kurang mampu.

“Selain itu, aku juga membiayai pendidikan 55 anak berkebutuhan khusus dari SD sampai SMA. Sebelumnya, mereka ada 60 anak, tapi kan ada yang sudah lulus,” katanya dikutip dari podcast Goyang Lidah Praz Teguh, pada Sabtu (5/7/2025).

Istri Deddy Corbuzier itu mengungkapkan, alasannya membantu biaya pendidikan 90 anak tersebut karena merasa mendapat privilege mengenyam pendidikan hingga S3. Kini saatnya dia mengembalikan semua privilege tersebut.

Sabrina Chairunnisa Beli Cincin yang Dipakai Hong Hae-In di Drakor <i>Queen of Tears</i>
Sempat Susah, Sabrina Chairunnisa Beri Beasiswa untuk 90 Anak Kurang Mampu. (Foto: Instagram/@sabrinachairunnisa_)

“Kenapa gue bilang privilege? Karena dulu, gue nyaris tidak kuliah karena keterbatasan keuangan keluarga,” ujar Sabrina.  

Untuk memperbaiki perekonomian keluarganya, Sabrina Chairunnisa memutuskan untuk merantau ke Jakarta di usia remaja. Saat itulah dia menyadari bahwa mencari uang di Ibu Kota bukanlah perkara mudah. 

“Saat itu, mengumpulkan uang untuk membayar biaya semester kuliah susahnya minta ampun. Ini adalah cerita tentang gue yang tak banyak orang tahu dan orang susah percaya,” imbuhnya.

Ragam Pose Sabrina Chairunnisa Tunangan Deddy Corbuzier di Depan Kamera, Keren-Keren Semua
Sempat Susah, Sabrina Chairunnisa Beri Beasiswa untuk 90 Anak Kurang Mampu. (Foto: Instagram/@sabrinachairunnisa_)

Lebih jauh, Sabrina Chairunnisa mengungkapkan, ada beberapa kriteria yang diterapkannya untuk anak penerima beasiswa tersebut. Pertama, anak tersebut harus memiliki keterbatasan finansial.

Kedua, saat ini beasiswa hanya terbatas untuk beberapa jurusan, yaitu Kedokteran, Kedokteran Hewan, Hukum, Pertanian, Keperawatan, dan Kebidanan. 

"Pertanyaannya kenapa harus jurusan itu saja? Karena menurut aku, semua jurusan itu punya impact langsung ke masyarakat. Jadi anak-anak ini nanti bisa langsung membantu orang-orang yang kurang beruntung,” kata Sabrina.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174726//afgan-0S7n_large.jpg
Afgan Akui Lebih Selektif Pilih Teman usai Berhaji 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174724//ashanty-QW51_large.jpg
Kronologi Konflik Ashanty vs Mantan Karyawan hingga Berujung Saling Lapor Polisi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174714//el_rumi_dan_syifa_hadju-zdqC_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju, Thariq Halilintar: Happy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174707//syifa_hadju-KtA4_large.jpg
Harga Cincin Lamaran Syifa Hadju Nyaris Rp1 Miliar, Netizen: Sungkem sama Tuan Muda El Rumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174696//erika_carlina_dilamar-QSFT_large.jpg
DJ Bravy Lamar Erika Carlina di Panggung Synchronize Fest 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174511//konten_musdalifah_dikomen_jayden_smith-esoK_large.JPG
Reaksi Jaden Smith usai Lihat Video Parodi Milik Musdalifah, Bikin Ngakak Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement