HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Malam Satu Suro (1988), Sundel Bolong Meneror Warga

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 27 Juni 2025 |14:57 WIB
Sinopsis Film Malam Satu Suro (1988), Sundel Bolong Meneror Warga
Suzana di film Malam Satu Suro
A
A
A

Malam satu Suro tahun ini diperingati pada Kamis (26/6/2025). Ini juga menandakan tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. 

Momen malam satu Suro Ini menjadi momentum yang identik dengan suasa mistis dan makhluk gaib. Ya, fenomena itu bahkan diangkat menjadi sebuah film bertajuk Malam Satu Suro yang dirilis di tahun 1988. Film horor itu dibintangi oleh artis legendaris, Suzana.

Dalam film itu, Suzana yang berperan sebagai Suketi alias sundel bolong menjadi teror menyeramkan yang menghantui para penonton di era 80-an. 

Hingga kini, film Malam Satu Suro pun menjadi tontonan yang pas disaksikan khususnya satu malam sebelum memasuki bulan Suro.

Lantas, seperti apa film Malam Satu Suro ini? Berikut informasinya.

Telusuri berita celebrity lainnya
