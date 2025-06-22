Ahmad Dhani Minta Maaf ke Syifa Hadju, El Rumi Minta Rp3 Miliar

Ahmad Dhani Minta Maaf ke Syifa Hadju, El Rumi Minta Rp3 Miliar (Foto: IG Syifa Hadju)

JAKARTA – Momen hangat dan penuh canda terekam saat Ahmad Dhani bertemu aktris cantik Syifa Hadju, kekasih El Rumi. Dalam video yang beredar, Dhani sempat menyampaikan permintaan maaf, kemungkinan tak bisa menghelat resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa seperti Al Ghazali dan Alyssa.

“Syifa,” sapa Dhani sambil tersenyum dalam video yang beredar di media sosial, Minggu (22/6/2025).

“Maaf ya, nanti si El nggak mau beginian (resepsi mewah)ya. Dia bilang tadi soalnya sama aku,” lanjut Ahmad Dhani.

El Rumi yang turut hadir dalam momen tersebut justru menyahut dengan candaan soal nilai mahar jika ia kelak menikah. Ia rela tak melaksanakan resepsi mewah, asalkan mendapatkan uang mentahnya saja.

“Misalkan ini totalnya Rp3 miliar. Aku terima Rp3 miliarnya aja, nggak usah sama acaranya,” kata El sambil tertawa lepas, membuat suasana semakin cair.

Ahmad Dhani kembali berbincang dengan Syifa Hadju agar tak kecewa dengan keputusan El.

“Iya, kamu jangan kecewa nanti ya,” ucap Dhani menutup percakapan mereka dengan senyum.