Bikin Bangga, Meiska Jadi Perwakilan Musisi Indonesia yang Mejeng di Times Square New York

JAKARTA - Kabar membanggakan datang dari dunia musik Tanah Air. Penyanyi muda berbakat, Meiska, terpilih sebagai wajah Spotify Equal Indonesia untuk bulan Juni 2025. Wajahnya pun terpampang megah di salah satu billboard paling ikonik di dunia, Times Square, New York.

Penampilan Meiska di billboard prestisius bertujuan mengangkat suara perempuan di industri musik dunia. Momen ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan perilisan single terbarunya berjudul Datang Tepat Waktu pada 20 Juni 2025.

“Wah, aku benar-benar senang sekali pas mendengar ini, apalagi pas banget di tanggal 20 Juni ini aku merilis single baruku yang berjudul Datang Tepat Waktu. Sepertinya kabar baik kali ini datang bertubi-tubi. Aku benar-benar sangat bersyukur,” ujar Meiska, Minggu (22/6/2025).

Tak hanya bersyukur, Meiska juga menyampaikan harapannya agar pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan percaya diri menembus panggung dunia.