Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bikin Bangga, Meiska Jadi Perwakilan Musisi Indonesia yang Mejeng di Times Square New York

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |22:06 WIB
Bikin Bangga, Meiska Jadi Perwakilan Musisi Indonesia yang Mejeng di Times Square New York
Bikin Bangga, Meiska Jadi Perwakilan Musisi Indonesia yang Mejeng di Times Square New York (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kabar membanggakan datang dari dunia musik Tanah Air. Penyanyi muda berbakat, Meiska, terpilih sebagai wajah Spotify Equal Indonesia untuk bulan Juni 2025. Wajahnya pun terpampang megah di salah satu billboard paling ikonik di dunia, Times Square, New York.

Penampilan Meiska di billboard prestisius bertujuan mengangkat suara perempuan di industri musik dunia. Momen ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan perilisan single terbarunya berjudul Datang Tepat Waktu pada 20 Juni 2025.

“Wah, aku benar-benar senang sekali pas mendengar ini, apalagi pas banget di tanggal 20 Juni ini aku merilis single baruku yang berjudul Datang Tepat Waktu. Sepertinya kabar baik kali ini datang bertubi-tubi. Aku benar-benar sangat bersyukur,” ujar Meiska, Minggu (22/6/2025).

Meiska Adinda
Meiska Adinda

Tak hanya bersyukur, Meiska juga menyampaikan harapannya agar pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan percaya diri menembus panggung dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191820//justin_hubner-oQVw_large.jpg
Dilamar Justin Hubner, Jennifer Coppen: My Dream Proposal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191814//erika_carlina-bOQR_large.JPG
Momen Erika Carlina Rayakan Natal Perdana Bareng Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191810//gisella_anastasya-Ny3K_large.jpg
Makna Natal Menurut Gisella Anastasia: Ini Waktunya untuk Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/194/3191749//aura-o4nv_large.jpg
4 Potret Lawas Aura Kasih yang Cantiknya Kebangetan dengan Pipi Tembem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191721//dj_panda-BFAG_large.jpeg
Terungkap, DJ Panda Sempat Ciptakan Lagu untuk Erika Carlina Sebelum Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191718//erika_carlina-fRGI_large.jpg
Terungkap Alasan Erika Carlina Sepakat Damai dengan DJ Panda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement