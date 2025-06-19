Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ju Haknyeon Bantah Terlibat Prostitusi usai Dikeluarkan dari THE BOYZ

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |06:10 WIB
Ju Haknyeon Bantah Terlibat Prostitusi usai Dikeluarkan dari THE BOYZ
Ju Haknyeon Bantah Terlibat Prostitusi usai Dikeluarkan dari THE BOYZ. (Foto: Men Noblesse)
SEOUL - Ju Haknyeon resmi merilis surat permintaan maaf usai ONE HUNDRED mengeluarkannya dari agensi dan THE BOYZ. Menariknya, dalam surat itu dia membantah terlibat prostitusi.

“Pertama, aku meminta maaf pada penggemar dan semua orang yang mungkin terkejut dan khawatir dengan pemberitaanku,” ujarnya dalam surat tulisan tangan yang diunggah di Instagram, pada 18 Juni 2025.

Ju Haknyeon (Men Noblesse)
Ju Haknyeon Bantah Terlibat Prostitusi usai Dikeluarkan dari THE BOYZ. (Foto: Men Noblesse)

Ju Haknyeon pun membeberkan kronologi pertemuannya dengan Asuka Kirara, mantan bintang film panas Jepang, yang menjadi akar permasalahan dalam kasusnya.

Idol 26 tahun tersebut mengaku, memang bertemu dengan beberapa orang untuk minum-minum, pada 30 Mei 2025. Namun dia membantah tudingan yang mengatakan dirinya melakukan praktik prostitusi dalam pertemuan tersebut.

“Aku sudah merenungkan kesalahanku dan meminta maaf secara tulus sekali lagi untuk semua orang yang terkejut dengan masalah ini,” ujarnya.

Ju Haknyeon
Ju Haknyeon Bantah Terlibat Prostitusi usai Dikeluarkan dari THE BOYZ. (Foto: Instagram/@_juhaknyeon_)

Permintaan maaf sekaligus bantahan itu dirilis Ju Haknyeon tak berapa lama setelah ONE HUNDRED mengumumkan Haknyeon keluar dari agensi dan THE BOYZ sekaligus. 

“Setelah berdiskusi dengan anggota THE BOYZ lainnya, kami mengambil keputusan, mulai hari ini (18/6/2025), mengeluarkan Ju Haknyeon dari grup dan mengakhiri kontrak eksklusif bersamanya,” ungkap agensi tersebut.

 

