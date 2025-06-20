Imbas Kasus Agnez Mo, Tantri KOTAK Ungkap Banyak Penyanyi yang Merasa Ketakutan

JAKARTA - Vokalis Band KOTAK, Tantri Syalindri mengaku bersyukur telah diberikan wadah kepada para penyanyi yang saat ini merasakan keresahan dengan masalah royalti. Hal ini menyusul persoalan hukum yang menimpa penyanyi Agnez Mo.

Diketahui, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan Agnez Mo harus membayar royalti Rp1,5 miliar kepada Ari Bias karena membawakan lagu 'Bilang Saja'.

"Terima kasih banyak untuk bapak pimpinan Komisi III yang sudah memberikan wadah saya sebagai penyanyi yang saat ini merasakan keresahan," kata Tantri saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6/2024).

Tantri mengungkap, saat ini banyak penyanyi di Indonesia yang takut digugat karena membawa lagu di sebuah pertunjukan. Dengan adanya rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, kekhawatiran itu cukup mereda mendengar penjelasan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa royalti tersebut yang harusnya membayar adalah penyelenggaraan acara.

"Mungkin saya mewakili para penyanyi di Indonesia yang saat ini ketakutan untuk membawa lagu di sebuah pertunjukan musik, dan Alhamdulillah hari ini sudah ditentukan juga seperti yang disampaikan pak DJKI, kalau memang yang membayar adalah penyelenggara melalui LMK, dan LMK akan membagikan mendistribusikan kepada pencipta lagu," ujarnya.