Biodata dan Agama Jaja Mihardja, Aktor Veteran Pemilik Jargon Apaan Tuh

JAKARTA - Aktor veteran Jaja Mihardja belakangan menjadi sorotan netizen setelah dikabarkan masuk rumah sakit. Bintang film Get Married itu diketahui mengalami infeksi usus dan ginjal yang membuatnya harus dirawat intensif di Rumah Sakit St. Carolus, sejak 28 Mei silam.

Keluarga memastikan, saat ini kondisi sang aktor perlahan membaik meski masih harus dipantau tim dokter. “Kondisinya membaik, nafsu makanya pun sudah ada lagi. Kemarin ayah minta dibuatkan makanan favoritnya, Bihun Goreng,” kata Vita anak sang aktor, pada 31 Mei 2025.

Lalu siapa Jaja Mihardja? Dalam artikel ini, Okezone akan membawa Anda mengenal lebih dekat sosok aktor dan komedian legendaris yang dikenal dengan jargon ‘Apaan Tuh!’. Seorang aktor yang telah membintangi sederet film serta sinetron populer sejak tahun 80-an.

Profil Jaja Mihardja

Ja’un S. Miharja lahir di Jakarta, pada 1 November 1944. Lahir dari keluarga seniman, jiwa seni Jaja sudah terlihat sejak kecil. Saat SD, dia sering dipekerjakan sebagai penyanyi lagu Melayu untuk mengundang keramaian dan menjadi aksi pembuka atraksi penjual obat.

Menyadari potensinya, Jaja Miharja pun bercita-cita menjadi artis dan masuk dunia hiburan. Dia kemudian mendirikan grup Orkes Melayu selepas lulus SMA. Namanya mulai dikenal ketika merilis lagu Putus Cinta, pada 1983.

Popularitasnya semakin mentereng ketika dia mendapat peran utama dalam film Memble Tapi Kece, pada 1986. Kariernya semakin melambung ketika bisa melewati seleksi dan terpilih menjadi presenter Kuis Dangdut, pada 1993.

“Konsep itu kuis kan diselingi iklan. Jadi saya coba pakai jargon Apaan Tuh! Tapi yang punya acara menolak. Bilangnya, bisa jatuh itu imej kuis dangdut. Ganti deh sama yang lain,” kata sang aktor dikutip dari channel YouTube Akri Patrio TV, pada Oktober 2021.

Namun ketika episode awal tayang, penonton ternyata menyukai jargon ‘Apaan Tuh’ yang dipakai Jaja Miharja. Rating acara itu langsung melejit dan menjadi salah satu program kuis populer di era ‘90-an.

Jaja Miharja kemudian memandu Kuis Dangdut selama 14 tahun sampai akhirnya memutuskan mundur dari acara itu. Jargon tersebut tetap digunakan Jaja dalam setiap penampilannya termasuk film dan sinetron.

Biodata Jaja Miharja

Nama lengkap: Ja’un S. Miharja

Nama panggung: Jaja Mihardja

Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 1 November 1944.

Pekerjaan: Aktor, komedian, penyanyi

Agama: Islam