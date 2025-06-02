Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wagub Rano Karno Jenguk Jaja Mihardja: Semoga Cepat Sembuh

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |19:30 WIB
Wagub Rano Karno Jenguk Jaja Mihardja: Semoga Cepat Sembuh
Wagub Rano Karno Jenguk Jaja Mihardja: Semoga Cepat Sembuh (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meluangkan waktu untuk menjenguk sahabat lamanya, Jaja Mihardja, yang sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut dilakukan pada Senin (2/6/2025).

Momen kebersamaan itu diunggah Rano Karno lewat akun Instagram pribadinya @si.rano. Dalam foto yang dibagikan, tampak Jaja Mihardja tersenyum sambil mengacungkan jempol.

"Menjenguk sahabat, sohib Bang Jaja Mihardja. Semoga lekas sembuh," tulis Rano Karno di keterangan unggahan tersebut.

Rano Karno
Wagub Rano Karno Jenguk Jaja Mihardja: Semoga Cepat Sembuh (Foto: Ist)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ikut mendoakan kesembuhan sang legenda hiburan melalui kolom komentar. "Bang Jaja, semoga cepat sembuh," tulisnya di akun @pramonoanungw.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jaja Mihardja masih dirawat secara intensif akibat infeksi yang menyerang usus, ginjal, dan paru-parunya. Meski begitu, pihak keluarga memastikan kondisinya kini mulai membaik.

Putri Jaja Mihardja, Vita Mihardja, mengungkap kondisi sang ayah sudah jauh lebih segar dibanding sebelumnya. “Kemarin itu kan Ayah lemah banget. Sekarang sudah bisa ngobrol dan mau makan,” ujar Vita saat dihubungi awak media.

Tak hanya itu, selera makan aktor senior pemilik jargon “Apaan Tuh?” tersebut perlahan mulai kembali. Bahkan, ia sempat meminta dibuatkan beberapa makanan favoritnya.

“Ayah sudah minta macam-macam, dari bihun goreng sampai nasi goreng. Tapi ya kita masih belum kasih dulu,” tambah Vita.

 

