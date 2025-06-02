Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 165

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |17:30 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 165 bercerita tentang Arini yang tanpa sengaja menemukan foto Donny dan Luna, di dalam kamar mandi. Foto tersebut jatuh dari tas Tamara. 

Tamara yang panik pun segera bergegas ke kamar mandi untuk mengambil kembali foto itu, tapi sayang sudah terlanjur dilihat oleh Arini. Emil akhirnya jujur ke Aditya mengenai Langit. Dia curiga kalau Langit adalah anak kandungnya dari perbuatannya di masa lalu. 

Emil juga masih menunggu hasil tes DNA antara dirinya dan Langit. Arini dan Tamara bertemu kakak Calista di coffee shop. Hal itu membuat Arini stres sampai perutnya kram ketika sampai ke tempat Pertiwi. Arini pun segera mengecek ke kamar mandi dan ternyata ada flek.

Apa yang terjadi dengan kandungan Arini? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.30 WIB.**

