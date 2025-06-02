Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Artis Gagal Naik Haji 2025 Imbas Tak Terbitnya Visa Furoda

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |19:02 WIB
4 Artis Gagal Naik Haji 2025 Imbas Tak Terbitnya Visa Furoda
4 Artis Gagal Naik Haji 2025 Imbas Tak Terbitnya Visa Furoda (Foto: IG Ruben)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis terancam gagal naik haji di 2025 menjadi sorotan publik. Banyak yang menduga jika hal ini imbas dari tak terbitnya visa haji furoda dari pemerintah Arab Saudi.

Sejumlah artis tersebut bahkan harus mengikhlaskan impiannya menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Sebab, mereka banyak yang baru pertama kali pergi haji. 

Ruben Onsu misalnya, presenter kondang ini mengaku siap berangkat haji di 2025 setelah resmi mualaf baru-baru ini. Mantan suami Sarwendah Tan itu bahkan sudah menggelar walimatul safar sebelum pergi ke Tanah Suci. Namun, hingga kini Ruben belum juga menyusul sahabatnya, Ivan Gunawan, yang sudah lebih dulu berada di Makkah. 

1. Ruben Onsu

Ruben Onsu
Ruben Onsu

Acara walimatul safar yang sempat digelar Ruben Onsu pada 27 Mei lalu berlangsung haru. Sebab, keberangkatan ini menjadi momen istimewa bagi Ruben karena dilakukan hanya tiga bulan setelah dirinya memeluk Islam pada Hari Raya Idulfitri, 31 Maret 2025. 

"Walimatus safar haji 27 Mei 2025," tulis Ruben Onsu dalam unggahannya di Instagram beberapa waktu lalu. 

Acara walimatus safar ini dihadiri oleh keluarga, sahabat, dan rekan-rekan sesama artis seperti Inul Daratista, Ustaz Maulana, dan Jirayut. 

Namun kekinian, Ruben Onsu masih beraktivitas di Jakarta salah satunya menjenguk aktor dan penyanyi senior, Jaja Miharja, yang baru saja dilarikan ke rumah sakit.

2. Kimberly Ryder

Kimberly Ryder
Kimberly Ryder

Berbeda dari Ruben Onsu, aktris Kimberly Ryder bahkan sudah ikhlas tak bisa berangkat haji di tahun ini. Dia blak-blakan mengaku visa haji furodanya dari pemerintah Arab Saudi tak kunjung keluar. 

Kim bahkan berencana menunda keinginannya itu hingga tahun depan. Dia berharap mendapat umur panjang agar bisa mewujudkan keinginan tersebut.

"Agak stressful, ya sudah deh mungkin emang belum dipanggil sama Allah, buat tahun depan, Insya Allah tahun depan," ucap Kim di Tendean, Jakarta Selatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement