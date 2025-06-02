4 Artis Gagal Naik Haji 2025 Imbas Tak Terbitnya Visa Furoda

JAKARTA - Deretan artis terancam gagal naik haji di 2025 menjadi sorotan publik. Banyak yang menduga jika hal ini imbas dari tak terbitnya visa haji furoda dari pemerintah Arab Saudi.

Sejumlah artis tersebut bahkan harus mengikhlaskan impiannya menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Sebab, mereka banyak yang baru pertama kali pergi haji.

Ruben Onsu misalnya, presenter kondang ini mengaku siap berangkat haji di 2025 setelah resmi mualaf baru-baru ini. Mantan suami Sarwendah Tan itu bahkan sudah menggelar walimatul safar sebelum pergi ke Tanah Suci. Namun, hingga kini Ruben belum juga menyusul sahabatnya, Ivan Gunawan, yang sudah lebih dulu berada di Makkah.

1. Ruben Onsu

Ruben Onsu

Acara walimatul safar yang sempat digelar Ruben Onsu pada 27 Mei lalu berlangsung haru. Sebab, keberangkatan ini menjadi momen istimewa bagi Ruben karena dilakukan hanya tiga bulan setelah dirinya memeluk Islam pada Hari Raya Idulfitri, 31 Maret 2025.

"Walimatus safar haji 27 Mei 2025," tulis Ruben Onsu dalam unggahannya di Instagram beberapa waktu lalu.

Acara walimatus safar ini dihadiri oleh keluarga, sahabat, dan rekan-rekan sesama artis seperti Inul Daratista, Ustaz Maulana, dan Jirayut.

Namun kekinian, Ruben Onsu masih beraktivitas di Jakarta salah satunya menjenguk aktor dan penyanyi senior, Jaja Miharja, yang baru saja dilarikan ke rumah sakit.

2. Kimberly Ryder

Kimberly Ryder

Berbeda dari Ruben Onsu, aktris Kimberly Ryder bahkan sudah ikhlas tak bisa berangkat haji di tahun ini. Dia blak-blakan mengaku visa haji furodanya dari pemerintah Arab Saudi tak kunjung keluar.

Kim bahkan berencana menunda keinginannya itu hingga tahun depan. Dia berharap mendapat umur panjang agar bisa mewujudkan keinginan tersebut.

"Agak stressful, ya sudah deh mungkin emang belum dipanggil sama Allah, buat tahun depan, Insya Allah tahun depan," ucap Kim di Tendean, Jakarta Selatan.