Awali Pagi si Kecil dengan Cocomelon dan Sahabat di GTV

JAKARTA - Waktu pagi adalah momen paling tepat untuk membangun semangat dan imajinasi si kecil. Mulai 2 Juni 2025, GTV kembali menghadirkan Cocomelon & Sahabat, tayangan edukatif dan menghibur yang tayang setiap hari pukul 07.30 WIB khusus untuk anak-anak dan keluarga di rumah.

Sebagai bagian dari GTV Amazing Kids, program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai positif sejak dini. Tak hanya menghibur lewat cerita dan animasi penuh warna, Cocomelon & Sahabat juga sarat dengan lagu-lagu ceria dan pesan moral yang mudah dipahami anak-anak.

Selain Cocomelon, ada pula sahabat seru lainnya yang siap menyapa, seperti Blippi, si penasaran yang selalu ingin tahu segala hal, siap mengajak anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan. Morphle, makhluk merah kecil yang bisa berubah bentuk sesuka hati, hadir bersama Mila dalam petualangan penuh imajinasi.

Kemudaian Gecko’s Garage, tempat Gecko si mekanik hijau dan para robot memperkenalkan berbagai kendaraan, alat bengkel, dan pentingnya kerja sama. Little World, program yang mengenalkan anak-anak pada beragam profesi dan budaya dari seluruh dunia.

Setiap pagi, si kecil akan disuguhkan episode-episode menarik, seperti Menari di Negeri Musik Ajaib yang memperkenalkan dunia musik lewat lagu dan tarian, Petualangan Buku Cerita yang mengajak menjelajahi dunia dongeng, hingga Petualangan di Negeri Warna-Warni yang menyenangkan untuk belajar warna dan bentuk sambil bermain.

Sambil bersiap memulai aktivitas, jangan lupa saksikan Cocomelon & Sahabat setiap hari pukul 07.30 WIB hanya di GTV. Pastikan kanal GTV sudah tersedia di rumah dengan melakukan scan ulang sesuai wilayah tempat tinggal. Bila mengalami kendala teknis, Ayah dan Bunda bisa menghubungi layanan solusi TV digital di 0856-9003-900 (WhatsApp chat).

Dan jika ingin menonton kapan pun dan di mana pun, semua tayangan seru ini juga bisa diakses melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+. Yuk, follow Instagram @officialgtvid untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya.

(aln)