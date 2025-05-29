Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Awali Pagi si Kecil dengan Cocomelon dan Sahabat di GTV

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 29 Mei 2025 |16:12 WIB
Awali Pagi si Kecil dengan Cocomelon dan Sahabat di GTV
Awali Pagi si Kecil dengan Cocomelon dan Sahabat di GTV (Foto: GTV)
A
A
A

JAKARTA - Waktu pagi adalah momen paling tepat untuk membangun semangat dan imajinasi si kecil. Mulai 2 Juni 2025, GTV kembali menghadirkan Cocomelon & Sahabat, tayangan edukatif dan menghibur yang tayang setiap hari pukul 07.30 WIB khusus untuk anak-anak dan keluarga di rumah.

Sebagai bagian dari GTV Amazing Kids, program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai positif sejak dini. Tak hanya menghibur lewat cerita dan animasi penuh warna, Cocomelon & Sahabat juga sarat dengan lagu-lagu ceria dan pesan moral yang mudah dipahami anak-anak.

Selain Cocomelon, ada pula sahabat seru lainnya yang siap menyapa, seperti Blippi, si penasaran yang selalu ingin tahu segala hal, siap mengajak anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan. Morphle, makhluk merah kecil yang bisa berubah bentuk sesuka hati, hadir bersama Mila dalam petualangan penuh imajinasi. 

Kemudaian Gecko’s Garage, tempat Gecko si mekanik hijau dan para robot memperkenalkan berbagai kendaraan, alat bengkel, dan pentingnya kerja sama.  Little World, program yang mengenalkan anak-anak pada beragam profesi dan budaya dari seluruh dunia.

Setiap pagi, si kecil akan disuguhkan episode-episode menarik, seperti Menari di Negeri Musik Ajaib yang memperkenalkan dunia musik lewat lagu dan tarian, Petualangan Buku Cerita yang mengajak menjelajahi dunia dongeng, hingga Petualangan di Negeri Warna-Warni yang menyenangkan untuk belajar warna dan bentuk sambil bermain.

Sambil bersiap memulai aktivitas, jangan lupa saksikan Cocomelon & Sahabat setiap hari pukul 07.30 WIB hanya di GTV. Pastikan kanal GTV sudah tersedia di rumah dengan melakukan scan ulang sesuai wilayah tempat tinggal. Bila mengalami kendala teknis, Ayah dan Bunda bisa menghubungi layanan solusi TV digital di 0856-9003-900 (WhatsApp chat).

Dan jika ingin menonton kapan pun dan di mana pun, semua tayangan seru ini juga bisa diakses melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+. Yuk, follow Instagram @officialgtvid untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya.

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161142/indonesias_got_talent-fBCZ_large.jpg
Ajang Pencarian Bakat Spektakuler Indonesia's Got Talent Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158282/program_gtv-5zf1_large.jpeg
Asupan Informasi Terupdate dari GTV, Bikin Kamu si Paling Kekinian!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement