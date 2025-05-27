Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Confirmed! Blackpink Bakal Gelar Konser di Jakarta 1-2 November 2025

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Mei 2025 |12:43 WIB
<i>Confirmed!</i> Blackpink Bakal Gelar Konser di Jakarta 1-2 November 2025
Blackpink
JAKARTA - YG Entertainment mengumumkan tur dunia terbaru dari Blackpink bertajuk Headline.

Dari jadwal yang disebar, Blackpink bakal menggelar konser di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Konser Blackpink bakal digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 1-2 November 2025.

Adapun tiket bakal mulai diperjualbelikan mulai 12 Juni 2025. Namun, untuk harga tiket sendiri masih belum dicantumkan.

YG Entertainment mengumumkan rencana besar mereka jelang paruh kedua 2025. Agensi itu memastikan BLACKPINK, TREASURE, dan BABYMONSTER akan comeback tahun ini.

Hal itu diungkapkan Yang Hyun Suk, pendiri YG Entertainment lewat sebuah video yang dirilis pada Senin (26/5/2025) dini hari. Dia mengungkapkan, Jennie cs akan merilis single baru jelang tur dunia. 

(kha)

