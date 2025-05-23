Kawal Laporan Umi Pipik, Abidzar Al Ghifari: Ini Cara Saya Menjaga Ibu

JAKARTA - Umi Pipik telah membuat laporan soal dugaan penghinaan terhadap dua akun media sosial. Abidzar Al Ghifari mendukung dan menunjukkan sikap tegas dalam membela ibunya, Umi Pipik.

Ia memastikan akan terus mengawal proses hukum yang tengah ditempuh sang ibu setelah melaporkan dugaan penghinaan di media sosial.

“Jadi tetap saya yang kawal dari awal sampai akhir. Sampai nanti hasil akhir dari polisi gimana, tetap akan saya kawal,” tegas Abidzar Al Ghifari.

Menurut aktor sekaligus putra mendiang Ustadz Jefri Al Buchori itu, langkah ini adalah bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sebagai anak. “Ini sebagai (bentuk) anak ngejagain ibunya,” ujarnya.