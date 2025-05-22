Dari Cempreng ke Cuan, Aura Nixie Buktikan Suara Unik Bisa Jadi Branding

JAKARTA - Aura Nixie, atau yang lebih dikenal dengan nama Neng Aura, merupakan YouTuber muda yang berhasil mencuri perhatian lewat konten-kontennya yang penuh warna. Ia memadukan tutorial memasak sederhana, sketsa komedi, hingga pesan-pesan inspiratif dalam setiap videonya.

Aura tak hanya menyajikan resep yang mudah diikuti, tapi juga mampu membangun komunitas yang hangat, terutama di kalangan ibu-ibu muda dan penikmat konten ringan namun bermakna. Lewat tagar andalannya, #ResepSimpleNengAura, ia rutin berbagi resep menggugah selera yang dibalut dengan tawa dan celetukan khas seperti, “Rasanya seperti Wonder Woman.”

Perjalanan Aura di dunia YouTube dimulai sejak tahun 2020. Awalnya, ia mengunggah video masak secara iseng, tanpa ekspektasi tinggi. Namun, respons positif dari warganet membuatnya terus berkarya. Banyak yang merasa kontennya begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, Aura pun dikenal sebagai kreator yang bukan cuma jago masak, tapi juga cerdas menyisipkan humor dan nilai-nilai kehidupan di tengah aktivitas dapur.

Aura menyebut Khairul Aming, food vlogger asal Malaysia, sebagai salah satu inspirasinya. Gaya sederhana namun berdampak dari sang vlogger membuatnya terdorong untuk tetap autentik dalam berkonten.