Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penampilan Terbaru Olla Ramlan Lepas Hijab, Hot Mempesona

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |19:01 WIB
Penampilan Terbaru Olla Ramlan Lepas Hijab, Hot Mempesona
Penampilan Terbaru Olla Ramlan Lepas Hijab, Hot Mempesona (Foto: IG Olla Ramlan)
A
A
A

JAKARTA - Olla Ramlan telah resmi membuka hijabnya. Kini, mantan istri Aufar Hutapea tak lagi malu-malu memperlihatkan rambut panjangnya.

Pantauan Okezone, seluruh foto Olla Ramlan mengenakan hijab telah dihapus di akun Instagram miliknya. Dalam Instagram Stories,  Olla Ramlan tampil percaya diri diri dengan rambut terbuka, termasuk ketika make up menjelang aktivitas bekerja.

“BTS sebuah adegan,” unggahan Olla Ramlan ketika rambutnya sedang dirapihkan penata rias.

Olla Ramlan
Olla Ramlan

Seperti diketahui, isu Olla Ramlan melepas hijab santer terdengar belakangan ini. Olla menjadi sorotan usai dirinya hadir di pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier. Olla terbang langsung ke Bali dan kondangan bersama selebritis lainnya.

Gaya busana Olla banjir nyinyiran netizen lantaran dianggap tak seperti wanita Muslimah. Olla yang diketahui sudah berhijab ini nampak mengenakan pakaian ketat dengan gaya kerudung yang memperlihatkan sedikit rambutnya.

Olla Ramlan sendiri merupakan salah satu selebritis ternama di Tanah Air. Wanita bernama asli Olla Ramlan Febiola Ramlan ini lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 15 Februari 1980.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184917/olla_ramlan-ypYb_large.jpg
Olla Ramlan Pamer Foto Mesra dengan Tristan Molina, Pacaran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174955/olla_ramlan-kCQr_large.jpg
Olla Ramlan Akui 3 Kali Berusaha Akhiri Hidup, Gagal karena 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170693/olla_ramlan-0G1L_large.jpg
Alasan Olla Ramlan Ogah Jajal Profesi DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170498/olla_ramlan-IiCp_large.jpg
Olla Ramlan Bantah Banting Setir Jadi DJ usai Tampil di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168254/olla_ramlan-vncN_large.jpg
Olla Ramlan Pamer Goyang Erotis saat NgeDJ di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/33/3161011/olla_ramlan-YLzJ_large.jpg
Olla Ramlan Tampil Menggoda dengan Mini Dress Hitam, Netizen: Dasar Emak-Emak Puber!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement