Penampilan Terbaru Olla Ramlan Lepas Hijab, Hot Mempesona

JAKARTA - Olla Ramlan telah resmi membuka hijabnya. Kini, mantan istri Aufar Hutapea tak lagi malu-malu memperlihatkan rambut panjangnya.

Pantauan Okezone, seluruh foto Olla Ramlan mengenakan hijab telah dihapus di akun Instagram miliknya. Dalam Instagram Stories, Olla Ramlan tampil percaya diri diri dengan rambut terbuka, termasuk ketika make up menjelang aktivitas bekerja.

“BTS sebuah adegan,” unggahan Olla Ramlan ketika rambutnya sedang dirapihkan penata rias.

Olla Ramlan

Seperti diketahui, isu Olla Ramlan melepas hijab santer terdengar belakangan ini. Olla menjadi sorotan usai dirinya hadir di pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier. Olla terbang langsung ke Bali dan kondangan bersama selebritis lainnya.

Gaya busana Olla banjir nyinyiran netizen lantaran dianggap tak seperti wanita Muslimah. Olla yang diketahui sudah berhijab ini nampak mengenakan pakaian ketat dengan gaya kerudung yang memperlihatkan sedikit rambutnya.

Olla Ramlan sendiri merupakan salah satu selebritis ternama di Tanah Air. Wanita bernama asli Olla Ramlan Febiola Ramlan ini lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 15 Februari 1980.