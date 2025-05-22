Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berita Duka, Anggota Srimulat Sri Sumiarsih Wafat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |10:05 WIB
Berita Duka, Anggota Srimulat Sri Sumiarsih Wafat
Sri Sumiarsih meninggal dunia di usia 73 tahun
JAKARTA - Dunia hiburan di Indonesia kembali berduka. Salah satu pelawak dan anggota Srimulat, Sri Sumiarsih berpulang pada usia 73 tahun.

Kabar duka itu disampaikan Persatuan Seniman Komedi Indonesia (Paski) melalui media sosialnya. Disebutkan bahwa Sri Sumiarsih meninggal di Rumah Sakit Haji, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (19/5). Penyebabnya adalah sakit gula dan ginjal. 

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia dgn tenang, Ibu Miarsih (pelawak Srimulat Surabaya). Mohon dimaafkan atas segala kesalahan almarhumah. Terima kasih atas tanda kasih doanya untuk almarhumah," tulisnya.

Jenazah Sri Sumiarsih dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih, Surabaya, Jawa Timur. 

Selain melawak di Srimulat, Sri Sumiarsih terkenal sebagai Aktris yang multitalenta. Salah satu tokoh yang ia perankan adalah sebagai tukang pijat di lakon Cocote Tonggo dan sebagai Ibu Fadli dalam Lara Ati Lakodrama. 

(kha)

