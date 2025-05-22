Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Mengejutkan Justin Bieber Lihat Hailey Tampil Perdana di Sampul Majalah Vogue

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |06:00 WIB
Reaksi Mengejutkan Justin Bieber Lihat Hailey Tampil Perdana di Sampul Majalah Vogue
Hailey Bieber
A
A
A

Respons Justin Bieber ketika melihat istrinya, Hailey Bieber untuk pertama kali tampil di sampul majalah Vogue menuai reaksi publik. Hailey Bieber baru saja mencetak tonggak penting dalam karier modelingnya. Untuk pertama kali, dia akhirnya muncul di sampul majalah Vogue edisi musim panas 2025. 

Namun, sorotan publik tidak hanya tertuju pada pencapaian Hailey Bieber itu. Namun juga pada respons suaminya, Justin Bieber, yang belakangan menuai kontroversi.

Berikut beberapa potret dan fakta menariknya, dilansir dari beberapa sumber, Rabu (21/5/2025).

1.Debut Solo Hailey di Sampul Vogue

Melansir dari laman People, dalam pemotretan eksklusif untuk Vogue, Hailey tampil memukau dengan balutan busana dari Prada dan perhiasan dari Tiffany & Co. 

Dalam wawancaranya, ia berbicara tentang perjalanan menjadi ibu, tantangan pasca-melahirkan, dan tekanan publik terhadap pernikahannya dengan Justin. 

Hailey juga mengungkapkan frustrasinya terhadap rumor yang terus-menerus menghantui hubungan mereka, meskipun mereka telah menikah selama tujuh tahun dan memiliki seorang putra bernama Jack Blues. 

2.Pengakuan Mengejutkan dari Justin

Menanggapi pencapaian istrinya, Justin Bieber lantas mengunggah foto sampul Vogue Hailey di Instagram dengan caption yang mengejutkan. 

Ia mengingat kembali pertengkaran besar mereka di masa lalu, di mana ia pernah mengatakan bahwa Hailey "tidak akan pernah tampil di sampul Vogue." 

Justin mengakui bahwa komentar tersebut muncul karena perasaannya yang tersinggung dan keinginannya untuk "membalas." 

Ia menambahkan bahwa seiring kedewasaan, ia menyadari bahwa tindakan seperti itu hanya memperpanjang jarak dalam hubungan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185285//justin_bieber-W4ST_large.jpg
Viral Justin Bieber Ikut Bantu Dorong Mobil Mogok di Jalan, Banjir Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/33/3173893//justin_bieber_dan_selena_gomez-Lukt_large.jpg
6 Mantan Kekasih Selena Gomez sebelum Dipinang Benny Blanco, Justin Bieber hingga Zayn Malik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173609//justin_bieber-yEh3_large.jpg
Justin Bieber Dianggap Gagal Move On Imbas Postingan di Hari Pernikahan Selena Gomez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/629/3171979//justin-RxhK_large.jpg
Justin Bieber Bikin 10 Nilai Keluarga, Hargai Waktu Istirahat hingga Hidup Seimbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/629/3171870//the_bieber-POnQ_large.jpg
10 Peraturan The Bieber Family yang Diawali Kata 'Kami Menghargai'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/33/3170291//bigbang_coachella_2026-xLc0_large.jpg
Sempat Tertunda, BIGBANG Dipastikan Tampil di Coachella 2026
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement