Reaksi Mengejutkan Justin Bieber Lihat Hailey Tampil Perdana di Sampul Majalah Vogue

Respons Justin Bieber ketika melihat istrinya, Hailey Bieber untuk pertama kali tampil di sampul majalah Vogue menuai reaksi publik. Hailey Bieber baru saja mencetak tonggak penting dalam karier modelingnya. Untuk pertama kali, dia akhirnya muncul di sampul majalah Vogue edisi musim panas 2025.

Namun, sorotan publik tidak hanya tertuju pada pencapaian Hailey Bieber itu. Namun juga pada respons suaminya, Justin Bieber, yang belakangan menuai kontroversi.

Berikut beberapa potret dan fakta menariknya, dilansir dari beberapa sumber, Rabu (21/5/2025).

1.Debut Solo Hailey di Sampul Vogue

Melansir dari laman People, dalam pemotretan eksklusif untuk Vogue, Hailey tampil memukau dengan balutan busana dari Prada dan perhiasan dari Tiffany & Co.

Dalam wawancaranya, ia berbicara tentang perjalanan menjadi ibu, tantangan pasca-melahirkan, dan tekanan publik terhadap pernikahannya dengan Justin.

Hailey juga mengungkapkan frustrasinya terhadap rumor yang terus-menerus menghantui hubungan mereka, meskipun mereka telah menikah selama tujuh tahun dan memiliki seorang putra bernama Jack Blues.

2.Pengakuan Mengejutkan dari Justin

Menanggapi pencapaian istrinya, Justin Bieber lantas mengunggah foto sampul Vogue Hailey di Instagram dengan caption yang mengejutkan.

Ia mengingat kembali pertengkaran besar mereka di masa lalu, di mana ia pernah mengatakan bahwa Hailey "tidak akan pernah tampil di sampul Vogue."

Justin mengakui bahwa komentar tersebut muncul karena perasaannya yang tersinggung dan keinginannya untuk "membalas."

Ia menambahkan bahwa seiring kedewasaan, ia menyadari bahwa tindakan seperti itu hanya memperpanjang jarak dalam hubungan.