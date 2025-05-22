Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nama Band Kotak Didaftarkan ke HAKI, Posan: Jujur Kami Kecewa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |18:02 WIB
Nama Band Kotak Didaftarkan ke HAKI, Posan: Jujur Kami Kecewa (Foto: IG Posan)
A
A
A

JAKARTA - Ketegangan antara Cella Kotak dengan para eks personel Kotak, Posan dan Julia Angelia alias Pare kini menjadi sorotan netizen. Hal ini bermula usai Cella, mendaftarkan nama band Kotak ke HAKI tanpa sepengetahuan mereka.

Posan sebagai mantan drummer grup musik ini pun mengungkapkan kekecewaan mereka yang mendalam. Posan mengaku kaget nama band yang dibangun bersama-sama ini langsung didaftarkan ke HAKI tanpa ada diskusi bersama dirinya dan Pare.

“Para pendiri atau the origins founder Kotak itu aku, Pare dan juga Icez, tidak tahu sebelumnya kenapa kok nama itu tiba tiba muncul ada di HAKI, dan sudah didaftarkan oleh Tantri, Chua, dan juga Cella. Kami sangat kecewa, jujur,” ungkap Posan kepada awak media, pada Rabu (21/5/2025).

Pare, mantan vokalis Kotak mengatakan momen Cella mendaftarkan nama band ke HAKI tanpa sepengetahuan mereka ini sangat mengecewakan dirinya untuk yang sekian kalinya.

Pare mengatakan banyak hal yang dirinya dan Posan tak ketahui persoalan band mereka. Ia mengungkap beberapa kali tak mengetahui soal lagu hingga nama band Kotak yang suddsh didaftarkan ke HAKI ini.

“Banyak yang kita gatau. Bahkan kita taunya dari netizen. Sekian tahun kemudian. Kalau lagu saya dipake di sinetron. Tiba-tiba lagu bang Posan dibawain dimana mana. Mereka enggak langsung intouch ke kita. Ini udah kecewa yang berkali-kali,” ungkap Pare.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
