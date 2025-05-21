KIKO dan LOLA Siap Meriahkan Baby and Kids Expo 2025 di Bandung, Catat Tanggalnya!

BANDUNG – Kegiatan pameran anak terbesar, Baby & Kids Expo kembali digelar! Event yang telah memasuki edisi ke-28 ini akan diselenggarakan pada 22–25 Mei 2025 di Graha Manggala Siliwangi, Bandung. Acara ini dipersembahkan oleh Synergy GREEN Production dan akan semakin seru dengan kehadiran karakter animasi populer, KIKO dan LOLA, dalam sesi meet and greet spesial.

Setiap tahunnya, Baby & Kids Expo diikuti oleh lebih dari 100 peserta pameran dari berbagai kota di Indonesia. Acara ini juga menarik lebih dari 10.000 pengunjung dengan menampilkan ratusan merek ternama. Tidak hanya itu, berbagai lomba anak yang memacu kreativitas juga menjadi magnet utama yang selalu dinantikan keluarga.

Salah satu sorotan utama tahun ini adalah penampilan KIKO dan LOLA. Karakter animasi yang sudah dikenal luas ini berasal dari serial KIKO, produksi MNC Animation, yang telah tayang sejak 2014. Serial ini dapat disaksikan setiap hari Minggu pukul 08.00 WIB di RCTI serta setiap hari pukul 07.00 dan 15.00 WIB di MNCTV.

KIKO adalah karakter ikan mas hasil mutasi yang tinggal di Kota Asri bersama sahabat-sahabatnya: POLI, LOLA, PATINO, dan TINGTING. Ada pula duo jahil KARKUS dan PUPUS yang menambah keseruan kisah mereka. Hingga saat ini, KIKO sudah memasuki musim keempat dan berhasil meraih 5 penghargaan nasional dan internasional di kategori animasi anak. Serial ini telah didubbing ke dalam 4 bahasa dan ditayangkan di 64 negara, termasuk melalui saluran Disney XD, Netflix, Vision+, RCTI+, ZooMoo Channel, dan Roku Channel.

Di tengah maraknya komunikasi digital, Baby & Kids Expo tetap mengedepankan interaksi langsung sebagai sarana efektif untuk menjalin kerja sama dan promosi bisnis. Pameran ini menjadi wadah ideal untuk membangun koneksi dan memperkuat jaringan di dunia industri anak dan keluarga.

MNC Animation akan mengadakan Meet N Greet, dance dan Foto bersama karakter KIKO & LOLA, dan MNC Animation juga akan memberikan banyak activation di dalam boothnya yang bersifat GRATIS, seperti mewarnai, bermain games dan banyak juga hadiah menarik didalamnya. Tidak lupa pula, kami juga mengajak anak-anak Indonesia untuk selalu aktif, kreatif dan mendukung produk dalam negeri seperti KIKO dan menjadi karya yang patut dibanggakan ujar Head Of Marcomm MNC Animation – Suhendra Wijaya”

Nah kamu catat ya jadwal detailnya berikut ini saat kamu ingin datang ke Meet n Greet KIKO & LOLA di Stage. KIKO LOLA akan hadir di Stage pada tanggal 24 & 25 Mei 2025 jam 13.00 WIB jangan sampai ketinggalan.

"Bersama MNC Animation, Esports Star Indonesia (GAMES+) yang berkomitmen mendukung pengembangan game lokal turut serta dalam memeriahkan acara event MAKE EXPO 2025 ini. Pada event MAKE EXPO 2025 kali ini , GAMES+ akan menghadirkan game terbaru KIKO yaitu KIKO SURVIVOR, game lokal yang tidak hanya menghibur tetapi juga mudah diakses dan dimainkan oleh berbagai kelompok usia. Dengan fokus pada inklusivitas dan edukasi, GAMES+ berharap dapat membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk menikmati dunia game" Ujar Nielson Tanaya, Event Management Dept Head ESI.