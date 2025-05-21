Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tom Cruise Mengaku Ingin Terus Main Film hingga Usianya 100 Tahun!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |07:01 WIB
Tom Cruise Mengaku Ingin Terus Main Film hingga Usianya 100 Tahun!
Tom Cruise (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Tom Cruise mengatakan dia ingin terus bermain film hingga usianya 100 tahun. Aktor berusia 62 tahun ini, yang terkenal karena aksi penuh adrenalinnya dalam waralaba "Mission: Impossible", mengatakan pada tahun 2023 bahwa dia terinspirasi oleh Harrison Ford, yang masih bekerja di usia 82 tahun.

Namun dia mengatakan kepada The Hollywood Reporter pada hari Minggu. "Sebenarnya, saya akan melakukannya hingga usia 100-an. Saya tidak akan pernah berhenti. Saya tidak akan pernah berhenti melakukan aksi laga. Saya tidak akan pernah berhenti membuat film drama, komedi — saya bersemangat."

"Mission: Impossible — The Final Reckoning," film kedelapan dalam waralaba tersebut memperlihatkan Tom Cruise melakukan aksi yang luar biasa. Ia menyelam skuba dengan waktu yang lama bahkan berjalan di sayap pesawat Biplan.

Ketika Men's Health bertanya pada tahun 2023 bagaimana ia tetap awet muda, ia berkata: "Berkayak di laut, menjelajah gua ... anggar, treadmill, angkat beban ... panjat tebing, hiking ... Saya joging ... Saya melakukan banyak aktivitas yang berbeda."

Business Insider telah berbicara dengan banyak pakar dalam penuaan sehat serta orang tua yang sehat, termasuk orang yang berusia seratus tahun.

Utamanya adalah menjaga pikiran dan tubuh mereka tetap aktif, termasuk dengan hobi baru. Sebuah studi tahun 2023 berdasarkan wawancara dengan 19 orang berusia antara 100 dan 107 yang diterbitkan dalam Journal of Happiness Studies mengidentifikasi delapan sifat pada orang yang berusia seratus tahun. Sifat-sifat tersebut meliputi: aktif, menantang pikiran, menganggap serius komitmen, dan ingin tahu.

 

