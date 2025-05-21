Foo Figthers Siap Manggung di Jakarta Pada 2 Oktober 2025, Segini Harga Tiketnya

JAKARTA - Promotor konser Ravel Entertainment resmi mengumumkan jadwal konser grup band rock kenamaan, Foo Figthers (FF) di Jakarta. Rencananya, Dave Grohl dan kawan-kawan bakal manggung di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara pada 2 Oktober 2025 mendatang.

Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment menceritakan awal mulanya bisa mendatangkan Foo Fighters. Bahkan, penampilan Foo Fighters di Indonesia menjadi konser tur Asia pertama mereka di 2025.

Menariknya lagi, Ravel mengaku bahwa Foo Fighters-lah yang pertama kali menghubunginya untuk manggung di Jakarta melalui surel.

"Ceritanya kurang lebih sekitar sebulan sebelum konser Green Day, saya dihubungi sama Foo Fighters, saya pikir ini bisa jadi sejarah banget buat Indonesia. JadI kapan lagi FF ke Indonesia," kata Ravel Junardy di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

Awalnya, Ravel mengaku sempat bingung ketika dihubungi manajemen band legendaris itu berinisial FF. Apalagi, Foo Fighters menjadi idola Ravel sejak kecil serta menginspirasinya untuk terjun ke industri musik sebagai seorang promotor.

"Saya masih bimbang sebenarnya, karena Foo Fighters adalah band yang saya impikan, jadi ya pakai hati sih datengin mereka ini, jadi saya rasa Foo Fighters bisa memberikan penampilan yang terbaik lah di 2 Oktober 2025," jelasnya.